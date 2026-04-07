KB증권, 반도체 TOP10·S&P500 선물 ETN 3종 상장

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 7일 반도체 테마 ETN 1종과 미국 S&P500 선물 기반 ETN 2종을 상장했다.
- 신규 상장된 반도체 ETN은 국내 반도체 상위 10개 종목 지수를 기초로 일간 수익률 2배를 추종한다.
- 재상장된 S&P500 ETN 2종은 수익률을 각각 플러스·마이너스 2배 추종하는 환노출형 상품이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 7일 국내 반도체 테마 ETN 1종을 신규 상장하고 미국 S&P500 선물 기반 ETN 2종을 재상장했다고 밝혔다.
이번에 상장된 상품은 ▲KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN ▲KB 레버리지 미국 S&P500 선물 ETN B ▲KB 인버스 2X 미국 S&P500 선물 ETN B 총 3종이다.
신규 상장된 'KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN'은 국내 반도체 산업 상위 10개 종목으로 구성된 지수를 기초로 하며 배당 수익을 재투자하는 TR(Total Return) 방식을 적용했다. 일간 수익률의 2배를 추종하는 구조로 만기는 5년, 제비용은 연 0.4%다.
재상장된 2종은 S&P500 선물 수익률을 각각 +2배, -2배 추종하는 상품으로 기존 상품의 만기 도래에 따른 교체 상장이다. 두 상품 모두 환노출형 구조로 원·달러 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있다. 만기는 각각 10년, 제비용은 연 0.8%다.
김병구 KB증권 패시브영업본부장은 "이번 상장을 통해 반도체와 S&P500을 아우르는 투자 라인업을 강화했다"고 말했다.
dconnect@newspim.com