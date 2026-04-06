신용한 "새로운 미래, 뜨거운 원팀으로 충북 승리 이끌 것"

6일 민주당 충북지사 후보 확정 기자회견

"도민 삶을 지키는 든든한 버팀목 되겠다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보는 6일 경선 승리 후 "충북 도민과 당원들의 성원에 깊이 감사드린다"며 "막중한 시대적 소명을 가슴 깊이 새기겠다"고 소감을 밝혔다.

신 예비후보는 이날 충북도청에서 기자회견을 열어 "경선 과정에서 선의의 경쟁을 펼쳐주신 노영민, 송기섭, 한범덕 후보께 진심으로 감사드린다"며 "세 후보의 충북 발전을 위한 헌신과 정책은 우리 민주당의 소중한 자산으로 남았다"고 말했다.

6일 신용한 민주당 충북지사 후보가 충북도청에서 기자회견을 하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.04.06 baek3413@newspim.com

이어 "세 분의 뜻을 이어받아 충북의 새로운 미래를 향한 더 큰 하나의 팀으로 나아가겠다"고 강조했다.

그는 이번 경선 결과를 "도민이 낡은 사고를 버리고 완전히 새로운 충북을 만들라는 엄중한 명령으로 받아들인다"며 "AI 시대의 도전, 시대교체의 요구에 응답하는 변화의 시작"이라고 규정했다.

신 예비후보는 "촛불 시민이 세운 민주주의의 가치를 한순간도 잊지 않겠다"며 "도민의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다"고 다짐했다.

그는 또 "누구를 지지했든 이제 우리는 민주주의라는 깃발 아래 하나 된 원팀"이라며 "오늘부터 제 캠프는 특정 후보의 조직이 아니라, 충북 승리를 염원하는 모든 도민과 당원이 주인인 '열린 황소 캠프'로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

신 예비후보는 "이재명 정부와 보폭을 맞춰 충북 주도 성장 시대를 열겠다"며 "충북이 더 이상 변방이 아닌 대한민국의 중심축이 되도록 앞장서겠다"고 말했다. 그러면서 "도민의 목소리를 듣기 위해 더 낮은 자세로 일하고, 본선에서 반드시 승리로 보답하겠다"고 덧붙였다.

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