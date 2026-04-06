익산 백제왕궁 야행 사전접수…체류형 야간관광 콘텐츠 확대

8야 테마 기반 공연·체험·전시 결합 프로그램 구성·사전예약 진행

셔틀버스 운영 통한 무차량 축제 환경 조성 및 지역상권 연계 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 백제왕궁 일원에서 펼쳐지는 야간 문화축제 준비에 돌입하며 사전 프로그램 접수를 시작했다.

시는 6일부터 '2026 익산백제 국가유산 야행' 주요 프로그램 사전 접수를 진행하고, 오는 24일부터 26일까지 사흘간 본행사를 개최한다.

이번 행사는 '달빛 아래 깨어나는 백제왕궁의 밤'을 주제로, 왕궁리유적 전역에서 공연과 체험, 전시가 어우러진 '8야(夜)' 테마로 운영된다. 금마 지역 상권과 연계해 체류형 관광 요소도 강화했다.

백제왕궁서 즐기는 별빛 소풍 익산 야행[사진=익산시]2026.04.06 lbs0964@newspim.com

익산 야행은 국가유산청 '3년 연속 최우수 야행' 선정과 피너클 어워드 3년 연속 수상 등으로 완성도를 인정받아 온 대표 야간 관광 콘텐츠다.

시는 오는 21일까지 핵심 프로그램에 대한 사전 접수를 진행한다. 대상 프로그램은 '백제왕궁 달빛기원', '익산백제 보물찾기', '익산백제 골든벨', '야심한 밤별여행', '백제왕궁 감성텐트', '왕궁을 거닐다', '천년기원을 담은 탑돌이' 등이다.

풍등을 활용한 소원 기원 프로그램과 전문가 해설이 결합된 도보 투어, 천체망원경을 활용한 별 관측 프로그램 등 다양한 체험 콘텐츠가 마련됐다.

올해는 사리장엄구 스트링아트 등 신규 체험 콘텐츠도 추가해 프로그램 다양성을 높였으며, 일부는 선택형 유료로 운영된다. 신청은 공식 누리집을 통해 가능하며 일부는 현장 접수도 병행된다.

방문객 편의를 위해 행사장 내 주차를 제한하고 미륵사지와 팔봉공설운동장 등에 임시주차장을 마련하는 한편, 주요 지점을 연결하는 셔틀버스를 운영해 혼잡을 줄일 계획이다.

아울러 왕궁 일대에 조성되는 경관 조명과 한지등 연출, 역사 강연 등 인문학 콘텐츠를 통해 품격 있는 야간 관광 경험을 제공할 예정이다.

시 관계자는 "이번 야행이 일상에 여유를 더하는 문화 체험의 장이 되길 기대한다"며 "익산의 봄밤을 즐길 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

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