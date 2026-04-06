창원시, '제64회 진해군항제' 성료…'체류형 축제' 전환

MZ세대 겨냥한 지역 경제 활성화

안전한 축제 운영·콘텐츠 개발 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 지난 5일 제64회 진해군항제가 성황리에 막을 내렸다고 6일 밝혔다. 올해 축제는 벚꽃이 절정에 핀 시기에 열려 전국 각지에서 몰린 관광객들로 진해 곳곳이 인파로 붐볐다.

벚꽃으로 물든 제64회 진해군항제[사진=창원시] 2026.04.06

진해군항제는 단순한 벚꽃 구경을 넘어 지역 경제와 문화를 결합한 복합 관광축제로 자리매김했다. 젊은 세대를 겨냥한 '군항빌리지'와 지역 특산품을 활용한 '감성포차'가 대표적이다.

중원로터리에 조성된 군항빌리지는 트렌디한 먹거리로 MZ세대 취향을 반영했고 속천항 일대 감성포차는 지역 양조장 술을 곁들인 메뉴로 방문객 체류시간을 늘렸다.

군악의장 페스티벌과 호국퍼레이드도 눈길을 끌었다. 올해 행사 규모는 한층 커졌고 시민들이 함께 참여한 퍼레이드는 진해의 대표 명물로서 관람객들에게 깊은 인상을 남겼다.

시는 안전관리와 불법영업행위 단속에도 총력을 기울였다. 경찰·소방과 실시간 협조체계를 가동해 대규모 인파 속에서도 안전사고 없는 축제를 이뤘다. 불법 노점과 바가지요금 근절을 위해 TF팀을 운영해 선제적으로 대응한 점도 돋보였다.

장금용 권한대행은 "새로운 콘텐츠와 철저한 현장관리가 축제 경쟁력을 끌어올렸다"며 "세계적 수준의 축제로 발전시키기 위해 지속적인 변화를 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com