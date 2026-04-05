경북도, 어업인 유류비 25억8000만원 긴급 지원…유가 급등 대응

인상분 20%·6개월 한시 지원…"어업인 경영부담 완화" 기대

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 '중동정세' 불안정에 따른 어업인 경영 부담을 덜기위해 어업용 유류비 25억 8000만 원을 긴급지원한다고 5일 밝혔다.

최근 호르무즈 해협 폐쇄와 에너지 공급망 불안이 지속되면서 4월 기준 어업용 면세유(고경유 기준) 공급 단가는 전월 대비 드럼당 17만 7000원에서 27만 6000원으로 56.1% 급등했다. 유류비는 출어 경비의 절반 이상을 차지하는 핵심 비용이다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 중동정세 불안정에 따른 어업인 경영 부담을 덜기위해 어업용 유류비 25억 8000만 원을 긴급 지원한다. 사진은 동해안 최대 어업전진기지인 경북 울진의 죽변항.2026.04.05 nulcheon@newspim.com

경북도에 따르면 경북지역 동력어선은 2700여 척으로 지난해 월평균 2만 1500드럼 이상의 유류를 사용하는 것으로 나타났다.

이번 가격 상승으로 드럼당 약 9만 9000원이 인상됨에 따라 지역 어업인들이 매월 추가로 부담하는 유류비는 약 21억 5000만 원에 달할 것으로 추산된다.

이에 따라 경북도는 인상액(9만 9260원)의 20%를 4월부터 6개월간 한시적으로 지원한다.

해양수산부도 유가 인상으로 어려움을 겪고 있는 어업인들을 위해 어업용 면세 경유에 대한 기준 가격 초과분의 70%를 지원해 유가급등에 따른 수산업 기반 위축을 사전에 방지할 방침이다.

앞서 경북도는 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 당시 면세유 가격이 26.5% 상승하자 도·시군비 28억 원을 지원한 데 이어 2023년에도 오징어 어획량 급감에 대응해 16억 6000만 원을 지원했다.

문성준 경북도 해양수산국장은 "에너지 위기는 어업인 개인의 노력만으로 극복하기 어려운 재난 수준의 상황"이라며 "이번 유류비 긴급 지원이 어업인들의 경영난 해소에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com