동해시보건소, 어린이집·학교 등에 손 씻기 체험기기 '뷰박스' 무상 대여

4월 6일부터 10월 30일까지 운영…감염병 예방 교육 효과 기대

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시보건소가 오는 6일부터 어린이집과 유치원, 초등학교, 감염취약시설을 대상으로 손 씻기 교육 체험기기 '뷰박스(View-box)'를 무상 대여한다고 4일 밝혔다.

손 씻기 뷰박스.[사진=동해시] 2026.04.04 onemoregive@newspim.com

뷰박스는 형광물질이 자외선 조명기에 의해 드러나는 원리를 활용한 체험형 교육 장비로, 형광 로션을 손에 바른 뒤 손 씻기 전후의 차이를 눈으로 직접 확인할 수 있다. 기기 내 카메라를 통해 해당 장면을 TV나 모니터로 실시간 공유할 수 있어 다수 인원을 대상으로 한 교육에도 효과적이다.

이번 대여사업은 오는 6일부터 10월 30일까지 운영되며, 1주 단위로 신청해 이용할 수 있다. 참여를 희망하는 기관은 사업 종료 전까지 전화 또는 문자로 신청하면 된다.

지난해에는 어린이집과 학교 등 29개소에서 1604명이 참여해 손 씻기 체험 교육을 진행하는 등 큰 호응을 얻었다.

윤혜경 예방관리과장은 "체험형 교육인 뷰박스 대여사업을 통해 보다 많은 시민들이 손 씻기의 감염병 예방 효과를 인식하고, 올바른 생활 수칙 형성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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