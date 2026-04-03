박완수 경남지사 "변화하는 안보환경 예비군 역할 중요"

방위력 증강 사업 추진

재정적 지원 확대 예고

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사는 3일 "예비군 과학화 훈련장 조성과 방위력 증강 사업을 추진하고 있으며, 앞으로 행정적·재정적 지원을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

박완수 경남지사가 3일 오전 함안 제39보병사단 충무아트홀에서 열린 '제58주년 예비군의 날 기념식'에서 기념사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.03

박 지사는 이날 오전 함안 제39보병사단 충무아트홀에서 열린 '제58주년 예비군의 날 기념식'에서 "변화하는 안보환경에 대응하기 위한 예비군의 역할이 중요하다"며 이같이 밝혔다.

그는 "우크라이나 전쟁과 중동 분쟁으로 안보 상황이 불안정하고, 드론과 디지털 전투 등 전쟁 양상도 빠르게 변화하고 있다"며 "이에 대응하기 위해 예비군의 임무와 역할을 강해양 한다"고 강조했다.

그는 또 "경남은 통합방위 분야에서 전국 최고 수준의 역량을 갖추고 있으며, 지역 경제와 고용 등 여러 분야에서 성과를 내고 있다"면서 "통합방위 역시 선도적 역할을 이어갈 것"이라고 언급했다.



이날 기념식에는 박완수 지사를 비롯해 김정도 제39보병사단장, 도내 자치단체장, 예비군 지휘관, 여성예비군 등 350여 명이 참석해 예비군의 숭고한 사명감과 자긍심을 고취했다.

'예비군의 날'은 모든 예비군이 참가해 국가방위의 임무를 새롭게 다짐하기 위해 제정한 법정기념일로, 매년 4월 첫째 주 금요일이다.

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