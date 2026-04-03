韩行安部推进"工作创新试点" 扩大组织内部居家办公应对能源危机

纽斯频通讯社首尔4月3日电 韩国行政安全部3日表示，为应对能源危机、提升行政效率，将自4月起启动以扩大居家办公和改革汇报机制为核心的"工作创新试点"。

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据介绍，此次试点旨在将组织内各种业务改进想法实际应用并验证效果，将经证明有效的方案推广至整个部门。近期中东局势紧张引发国际油价上涨、能源供应不确定性加大，推动节能与高效兼顾的办公模式转型成为政策考量重点。

行政安全部将率先在参与创新局推行以居家办公为主的"智慧办公"模式，推动由"以办公地点为中心"向"以工作任务为中心"的转变。

居家办公将根据各部门实际情况灵活实施，包括设定每周1至2天集中到岗日，其余时间轮流居家办公，或由一定比例员工自主安排居家办公时间等方式。

同时，政府将加强线上办公体系建设，通过推广电子审批、备忘录汇报和在线协作系统，降低远程办公带来的沟通成本，确保工作连续性。

在汇报制度方面，行政安全部提出推进"精简汇报"，建立以成果为导向的报告体系，并引入"15分钟汇报机制"，将单次汇报时间控制在15分钟以内。此外，还将扩大视频汇报和简化书面流程，减少不必要的行政负担。为提高工作专注度，相关部门还将试行"工作专注日"和"专注时段"，尽量减少会议和电话干扰。

行政安全部表示，此次试点不仅是工作方式的调整，更是推动公务体系整体运行模式和组织文化转型的重要举措。未来将根据员工反馈和运行效果持续完善相关制度，并逐步向全政府推广。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社