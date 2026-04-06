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지하철 ′경로 무임승차′ 개선 또다시 장기화되나…시간 조정도 검토 안해

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이 대통령 "출퇴근시간 무임승차 제한 검토해보라"…청와대 "고려 안해"
서울시 등 지방 정부 "국비 보전부터…승차시간·연령 조정은 국가 사무"

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 이재명 대통령이 무임승차제도 개선을 지시했지만, 당초 기대만큼 빠른 시행은 어려울 전망이다. 국토교통부가 제도 개선을 담당하며 무임승차 시간대 제한 등 다양한 방안이 검토됐으나, 단기적 실행 계획은 마련되지 않았다.

특히 제도 개선의 핵심 과제인 국비 보전 방안은 장기적 과제로 남을 가능성이 크다. 이에 따라 당분간은 승차 연령 조정 등 지자체 차원의 자체 개선이 현실적인 해법으로 떠오르고 있다.

6일 관련 업계에 따르면 이재명 정부 출범 직후부터 논의됐던 경로 무임승차제도 개선이 무위로 돌아갈 가능성이 나오고 있다. 

2000년대 이후 서울시를 비롯한 지자체의 잇단 요구에도 유지되던 중앙정부의 경로 무임승차 개선은 이재명 정부 들어 급물살을 타는 모양새였다. 시작은 박홍근 기획예산처 장관이 열었다. 박 장관은 지난달 열린 장관 인사청문회에서 "노인복지법을 정부·국회에서 만들어내는데 고스란히 그 부담은 지방정부가 가져가고 있다"며 "노인 법정 연령(현행 만 65세) 상향 문제와 중앙정부 지원, 지방자치단체의 자구 노력, 이용자 부담까지 포함해 동시에 타협해야 할 문제"라고 말했다. 

이후 이재명 대통령은 국무회의에서 경로 무임승차제도 개선 방안을 언급했다. 이 대통령은 이 자리에서 무임승차 개선대책을 기후에너지부와 국토교통부 등에 지시했다. 특히 이 대통령은 무임승차 시간대 제한을 거론했다. 그는 "출퇴근 시간대 한두 시간 정도 '피크 타임'에 한해 어르신들의 무료 이용을 제한하는 방안을 연구해보라"고 말했다.

이어 이 대통령은 이달 2일 기후에너지부 대신 출퇴근 시간 노인 대중교통 무임승차 제한 연구를 포함한 혼잡 완화 대책을 국토교통부가 맡도록 지시했다. '어려운 일'을 맡기 싫어 부처간 '떠넘기기' 논란이 나오자 이에 대한 대통령의 지시로 풀이된다. 

제도 개선 업무는 도시철도 업무를 총괄하는 국토부 산하 대도시권광역교통위원회가 맡을 전망이다. 이에 대광위는 "무임승차 시간대 조정 등 다양한 완화 방안을 검토하고 있다"며 "지자체마다 여건이 다른 만큼 검토를 거쳐 구체적인 대안을 마련할 계획"이란 입장을 내놨다.

하지만 이튿날인 3일 청와대는 출퇴근 시간대 무임승차제한과 관련해 고려하고 있지 않다는 입장을 내놨다. 무임승차 제한은 자칫 정부 복지정책의 축소로 해석될 수도 있는 만큼 지방선거를 앞두고 어쩔 수 없는 결과라는 분석이 많은 상황이다. 실제 박 장관의 인사청문회 발언 직후 대한노인회 등의 반발이 잇따르고 있다. 이에 따라 이 대통령이 직접 언급한 부분이란 점에서 유력한 것으로 지목됐던 출퇴근 시간대 무임승차 제한은 검토되지 않을 가능성이 커진 상황이다. 

반면 서울시 등 지자체는 이에 대해 큰 동요는 없다. 지자체 역시 지방선거 등이 있는 상태에서 복지 축소로 비칠 수 있는 승차시간대 제한이나 무임승차 연령 조정 등에는 직접 나서지 않고 '정부의 방침에 따른다'는 입장이다. 대신 손실액에 대한 국비 보전을 줄기차게 요구하고 있는 상태다. 

서울교통공사 등에 따르면 지난해 전국 6개 도시철도 운영기관의 무임승차 손실은 총 7754억원으로 집계됐다. 이중 서울의 경우 4135억원으로 집계됐다. 특히 무임승차 손실액은 고령 인구 증가에 따라 갈수록 가팔라지고 있다. 서울의 경우 오는 2040년에는 5000억원을 넘어설 것으로 분석됐다. 

서울시는 "경로 무임승차에 대한 각종 제도 개선은 정부의 방침에 따를 것이지만 국비 보전은 절실한 상황"이라는 입장이다. 더욱이 정부는 수도권 광역전철을 운영하는 한국철도공사(코레일)에 대해서는 손실액의 70% 이상을 보전해주고 있는 상황에서 지자체 도시철도에 대한 보전을 해주지 않는 것은 형평성의 문제로 지적되고 있는 상태다. 

반면 지자체가 정부에 강력하게 요구하고 있는 손실액에 대한 국비 보전은 단기적으로 추진되지 않을 가능성이 큰 것으로 지적된다. 경로 무임승차 제도 개선을 국토부 대광위가 맡았다는 점에서 이를 확인할 수 있다. 

업계 관계자는 "경로 무임승차는 결국 복지정책의 부산물이라고 할 수 있는데 국비 보전 권한이 없는 국토부가 업무를 총괄한다는 것 자체가 국비 보전이 실현될 가능성이 매우 낮다는 방증"이라고 말했다. 박홍근 기획예산처 장관의 언급대로 예산 당국과 에너지 당국, 교통정책 당국이 모두 망라된 '패키지 접근'이 있어야 한다는 이야기다. 

이에 따라 경로 무임승차 제도 개선안은 결국 지자체가 추진해야할 가능성이 크다. 대표적인 것은 무임승차 연령 상향이다. 대구광역시는 2023년 2월 전국 지자체 가운데 가장 먼저 무임승차 연령을 70세로 높이는 방안을 시행했다. 대구에서는 2028년부터 70세 이상 연령자부터 무임승차를 할 수 있다.

이는 상위 법령인 노인복지법 시행령에 규정된 무임승차 대상 '65세 이상'을 위반한 것이 될 수 있다. 이 때문에 복지부가 유권해석을 해야한다는 요구가 나왔지만 복지부가 유권해석을 철회함으로써 연령 상한은 지자체의 권한이 된 상태다. 다만 서울시 등은 연령 상한은 국가 사무인 만큼 지자체 자체 상향은 없다는 입장을 내놓고 있다. 지방선거 등에서의 표심(票心)에 어긋날 수 있다는 우려로 지적된다. 

결국 정부는 지자체의 '자체 조정'을 권장하고 있으며 지자체는 정부의 국비 보전을 주장하는 평행선이 유지될 가능성이 높은 것으로 지적된다. 

donglee@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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