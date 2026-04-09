최광익 "동해안권 맞춤 교육공약으로 지역균형…강원교육 새 판 짜겠다"

AI 핵심 요약beta
- 최광익 강원도교육감 예비후보가 13일 삼척시청에서 동해안권 맞춤 교육공약을 발표했다.
- 삼척·도계 지역회생 교육특구 지정, 동해 외국어교육 중점 도시 조성, 강릉 조리고등학교 설립, 속초 다문화교육원 설립 등을 추진한다.
- 지역 간 교육격차 해소와 균형발전을 위해 권역별 맞춤 공약을 단계적으로 확대할 계획이다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원도교육감 예비후보가 오는 13일 삼척시청에서 동해안권(강릉·동해·속초·삼척) 맞춤 교육공약을 발표하며 "지역 간 교육격차 해소와 균형발전을 위한 동해안권 교육 대전환"을 예고했다.
최 예비후보는 오는 13일 삼척시청 시민회의장에서 '동해안권 교육정책 공약 발표' 기자회견을 열고 각 시·군의 여건과 특성을 반영한 지역별 핵심 공약을 공개할 계획이다.
이날 제시할 공약은 ▲삼척-도계 지역회생 교육특구 지정▲동해 외국어교육 중점 도시 조성▲강릉 강원조리고등학교 설립▲속초 강원다문화교육원 설립 등이다.
최 예비후보는 "동해안권은 석탄산업 쇠퇴, 관광·서비스 중심 경제 구조, 급격한 인구 감소와 다문화 비율 증가 등 복합적인 과제를 안고 있다"며 "교육이 지역을 떠받치는 가장 튼튼한 사회 인프라가 돼야 한다"고 강조해 왔다.
석탄산업 쇠퇴와 인구 감소로 어려움을 겪는 삼척·도계권을 '지역회생 교육특구'로 지정해, 광산안전·에너지전환·관광·해양레저 등 지역 산업과 연계한 특성화 교육을 집중 지원하는 방안을 제시할 예정이다.
동해시를 영어·제2외국어 교육 거점으로 키우기 위해 공공형 외국어교육센터, 원격 화상수업, 지역 대학·어학원과의 협력 프로그램 등을 구축해 "사교육에 의존하지 않고도 수준 높은 외국어 교육을 받을 수 있는 도시"로 만들겠다는 구상이다.
관광·미식 도시 강릉의 특성을 살려 공립 조리·관광 특성화고(가칭 강원조리고)를 설립, 호텔·외식·빵·디저트 등 관광 식문화 인재를 길러 동해안권 서비스 산업의 허브로 삼겠다는 계획이다.
다문화 학생 비율이 높은 속초에 '강원다문화교육원'을 세워 한국어·기초학력·진로·심리 지원을 통합 제공하고, 다문화 학생 모국 유학 지원과 교원 연수 등을 통해 "다문화가 강점이 되는 교육모델"을 구축하겠다고 밝힌 바 있다.
최광익 예비후보는 교육청·연구원·해외 한국국제학교 등 30년 교육 행정·현장 경험을 바탕으로 권역별 맞춤 공약을 단계적으로 발표해 왔다. 이번 동해안권 공약 발표는 춘천·횡성 등 내륙권에 이어 바다·관광·다문화라는 지역 특성을 반영한 세부 전략을 더하는 절차로, 향후 영서 남부·영동 북부 등 다른 권역 공약으로 확장될 전망이다.
최광익 예비후보 측은 "동해안권 공약 발표가 강원 동·서·남·북을 잇는 균형 교육정책 설계의 출발점이 되길 바란다"며 "지역별 강점은 살리면서도 아이들이 어디에 살든 공정한 교육 기회를 보장하는 것이 목표"라고 설명했다.
onemoregive@newspim.com