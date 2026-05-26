페라리 계기판에 '바늘 꽂은 OLED'…삼성D, 신차에 4종 단독 공급

12.9형·12형 다층 구조로 입체감 있는 계기판 구현

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 페라리의 신형 전기 스포츠카 '루체'에 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 4종을 단독 공급한다고 26일 밝혔다.

지난 25일(현지시간) 이탈리아 '월드 프리미어' 행사에서 공개된 루체에 탑재되는 OLED는 12.9형, 12형, 10.1형, 6.3형이다. 운전자 앞 계기판인 드라이버 비너클에는 12.9형과 12형 두 장의 OLED를 겹치는 다층 구조 설계가 업계 최초로 적용됐다.

아래층 12형 패널은 기본 배경과 눈금을 표시하고, 위층 12.9형 패널에는 3개의 원형 홀이 뚫려 있다. 홀 주변부에서는 실시간 토크, 팝업 메시지, 경고등 정보를 표시한다. 패널 사이 공간을 통해 물리적으로 움직이는 바늘이 입체감 있는 조작 경험을 제공한다.

페라리가 25일(현지시간) 이탈리아에서 '월드 프리미어' 행사를 통해 완전 공개한 전기 스포츠카 '페라리 루체'의 드라이버 비너클. [사진=페라리]

이를 가능하게 한 것은 삼성디스플레이의 '빅 홀(Big Hole)' 가공 기술이다. 스마트폰 전면 카메라용 홀의 지름이 5mm 이내인 반면, 루체 드라이버 비너클의 홀 지름은 약 100mm로 20배 이상 크다. 절단부에서 OLED 유기물과 습기, 공기의 접촉을 막는 박막봉지 기술과 함께 구동 신호가 큰 홀을 우회하면서 발생하는 신호 왜곡 문제를 해결해야 한다. 삼성디스플레이는 신호별 특성에 최적화된 독자 설계를 적용해 신호 왜곡과 지연을 최소화했다.

삼성디스플레이는 2019년 업계 최초로 홀 디스플레이를 상용화한 이후 화면 표시 영역 위에 홀을 뚫는 'HIAA(Hole in Active Area)' 기술 관련 특허 500건 이상을 등록했다. 10.1형 OLED는 공조 시스템과 미디어를 조작하는 중앙 제어 패널에 탑재되며, 여기에도 HIAA 기술이 적용됐다. 제어 패널 상단의 멀티그래프에는 시계, 스톱워치, 나침반 등 모드를 바꾸며 표시하는 3개의 기계식 바늘이 패널의 작은 홀을 통해 360도 회전한다. 6.3형 OLED는 뒷좌석 제어 패널에 탑재돼 승객이 주행 정보를 확인하고 공조 장치를 제어할 수 있도록 한다.

페라리가 25일(현지시간) 이탈리아에서 '월드 프리미어' 행사를 통해 완전 공개한 전기 스포츠카 '페라리 루체'의 제어 패널. [사진=페라리]

OLED는 백라이트가 필요 없고 구조가 단순해 자유로운 디자인 가공이 가능하다. 삼성디스플레이는 패널을 직사각형이 아닌 여러 직선과 곡선으로 이뤄진 자유 형태로 가공해 페라리의 설계 자유도를 높였다. OLED의 얇은 두께도 디자인을 효과적으로 지원했다. 또 LCD와 달리 OLED는 이미지를 표시할 부분의 픽셀만 켜면 되므로 차량의 전력 효율을 높일 수 있다.

에르네스토 라살란드라 페라리 최고 연구개발 총괄은 "삼성디스플레이는 소프트웨어와 하드웨어의 완벽한 통합을 추구하는 페라리 루체의 디자인 철학을 완벽하게 뒷받침해 줬다"고 말했다.

이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장(부사장)은 "루체는 어떤 디자인이든 구현할 수 있는 OLED의 기술 우위를 입증하고 삼성디스플레이의 오랜 노하우를 집약해 선보일 수 있는 기념비적 차량"이라고 설명했다.

kji01@newspim.com