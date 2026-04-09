'세계 최초 CDMA 30년' SK텔레콤, 'AI 고속도로'로 이어간다

AI 핵심 요약beta
- 한국이동통신이 1996년 1월 3일 CDMA 세계 최초 고객 가입시켰다.
- CDMA 상용화로 ICT 산업 성장 기반 마련하고 정보통신 부가가치 13.1% 확대했다.
- SK텔레콤이 AI 인프라로 네트워크 진화시키며 다음 30년 경쟁력 강화한다.
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3G·LTE·5G 이어 AI 전환…지능형 네트워크로 진화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = #.1996년 1월 3일 오전 9시 1분, 한국이동통신(옛 SK텔레콤) 남인천영업소에서 가입한 코드분할 다중접속(CDMA) 세계 1호 고객은 첫 통화 후 "일반 유선전화와 별 차이가 없을 만큼 감도가 깨끗하다"고 평가했다.
9일 SK텔레콤에 따르면 올해는 CDMA 상용화 30주년이다. CDMA는 하나의 주파수를 고유 코드로 나눠 여러 사용자가 동시에 통화할 수 있도록 하는 2세대 이동통신(2G) 핵심 기술이다. 삼성전자가 CDMA폰 'SCH-100'을 출시하고, 한국이동통신이 같은 해 4월 12일 서울과 수도권에서 상용 서비스를 시작하면서 한국은 세계 최초로 디지털 이동통신을 상용화한 국가가 됐다. 이후 9개월 만에 전국망이 구축되며 이동통신은 빠르게 대중화됐다.
CDMA 상용화로 구축된 전국 단위 통신 인프라는 정보통신기술(ICT) 산업 성장의 토대가 됐다. 이동통신 가입자는 1998년 1000만 명을 넘어섰고, 1999년에는 유선전화를 추월했다. 네트워크 확산은 휴대폰과 스마트폰, 반도체 등 디지털 산업 전반의 성장을 촉진했고, 게임·음악·드라마 등 콘텐츠 산업 확산의 기반이 됐다.
정보통신산업 부가가치 비중은 1996년 2.2%에서 2025년 13.1%로 확대됐고, 규모는 17조8000억원에서 304조원으로 증가했다. 같은 기간 IT 수출은 412억 달러에서 2643억 달러로 늘며 전체 수출의 30% 이상을 차지하는 핵심 축으로 자리 잡았다.
이동통신의 출발은 1984년 차량전화 서비스다. 1988년 서울올림픽을 계기로 휴대형 이동전화가 도입되며 1세대(1G) 아날로그 이동통신이 확산됐지만, 1990년대 들어 가입자 증가로 품질 저하와 용량 부족 문제가 발생했다.
당시 글로벌 시장에서는 시분할 다중접속(TDMA) 방식이 사실상 표준으로 자리 잡았지만, 한국은 더 높은 수용 용량과 기술 자립 가능성을 고려해 상용화 사례가 없던 CDMA를 선택했다. 정부는 CDMA 단일 표준을 선언하고 한국이동통신, 한국전자통신연구원(ETRI), 삼성전자, LG전자 등이 참여한 민관 공동 개발을 추진했다.
이 과정에서 통신 산업 구조도 변화를 맞았다. 1994년 선경이 한국이동통신을 인수하며 현재의 SK텔레콤이 출범했고, 경쟁 체제 도입은 CDMA 상용화를 가속하는 계기가 됐다. CDMA 상용화는 지난 2024년 국제전기전자공학협회(IEEE)로부터 'IEEE 마일스톤'으로 인정받았다. 트랜지스터, 인터넷과 함께 인류 기술 발전에 기여한 혁신에 부여되는 상이다.
ETRI에 따르면 CDMA 산업은 1996년부터 2001년까지 연평균 37.2% 성장해 누적 생산 42조원을 기록했고, 생산유발 125조원, 고용유발 142만 명의 효과를 창출했다. 부품 국산화율도 70% 수준까지 높아졌다.
이동통신은 세대 진화를 거치며 산업 생태계를 확장해왔다. 2000년대 3G 시대에는 모바일 데이터와 콘텐츠 산업이 본격화됐고, 2006년 세계 최초 HSDPA 서비스 상용화로 데이터 통신 기반이 확대됐다. 2011년 4G LTE 도입 이후에는 스마트폰 확산과 함께 모바일 메신저, 배달, 결제 등 플랫폼 경제가 성장했고, OTT와 유튜브 중심의 콘텐츠 소비가 일상화됐다. 2019년 5G 상용화는 통신을 산업 인프라로 확장시키며 스마트팩토리, 무인 물류, 원격 제어 등 산업 디지털 전환 기반을 마련했다. 초저지연·대용량 네트워크는 클라우드와 AI 서비스 확산의 기반이 됐다.
최근에는 통신이 AI 인프라로 진화하는 흐름이 나타나고 있다. SK텔레콤은 2022년 AI 서비스 '에이닷(A.)'을 출시하며 데이터센터, 모델, 서비스 전반을 아우르는 AI 풀스택 전략을 강화하고 있다. 네트워크는 단순한 데이터 전달 수단을 넘어 데이터를 처리하고 학습하는 지능형 인프라로 변화하고 있다는 평가다.
전문가들은 향후 30년의 경쟁력 역시 통신 인프라에 달려 있다고 본다. 이내찬 한성대 교수는 "CDMA 상용화가 ICT 도약의 출발점이었다면, AI 인프라 구축은 다음 30년 경쟁력을 좌우할 전환점"이라고 말했다. 이종훈 SK텔레콤 담당도 "AI 시대에는 네트워크가 산업 전반의 생산성과 혁신 속도를 결정하는 핵심 기반으로 작용할 것"이라고 밝혔다.
syu@newspim.com