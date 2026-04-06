기업은행, 중소기업 대상 '생성형 AI ACT 컨설팅' 본격화

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = IBK기업은행은 중소기업의 생성형 인공지능(AI)을 도입과 실무 활용을 지원하는 'AI ACT 컨설팅'을 본격 시행한다고 6일 밝혔다.
해당 서비스는 전문 인력이나 대규모 투자 없이도 범용 AI 어플리케이션 등의 활용을 돕는 무료 컨설팅이다. 인력 부족, 자금 부담 등으로 AI 도입에 어려움을 겪는 중소기업의 문제 해결에 초점을 맞췄다.
컨설팅은 4주간 진행되며 데이터 관리 등 기업별 인공지능 활용 진단부터 실습 교육, 업무 적용에 이르기까지 모든 과정을 지원한다. 특히 생산관리, 인사조직, 경영전략 등 핵심 업무 분야에서 AI 기반의 업무 수행 방식을 재설계해 단기간에 도입 효과를 거둘 수 있도록 돕는다.
기업은행 관계자는 "많은 중소기업이 AI의 필요성을 인식하고 있지만 인력과 비용 부담 등으로 실제 활용에는 어려움을 겪고 있다"며 "이번 컨설팅을 통해 중소기업이 AI를 실무 도구로 체감하도록 돕겠다"고 밝혔다.
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