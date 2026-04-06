SOOP, 보고타 3쿠션 월드컵 전 경기 생중계

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SOOP은 오는 7일부터 12일까지 진행되는 '보고타 3쿠션 월드컵'을 예선(PPPQ)부터 결승까지 전 경기를 생중계한다고 6일 밝혔다. 이번 대회는 세계캐롬연맹(UMB)이 주최·주관하는 국제 대회다.
이번 대회에 한국 선수로는 세계랭킹 1위 조명우를 비롯해 강자인, 차명종, 황봉주 등 총 9명이 참가한다.
디펜딩 챔피언인 트란 탄 럭(베트남)도 출전해 타이틀 방어에 나선다. 전년도 준우승자 타이푼 타스데미르(튀르키예), 3위 딕 야스퍼스(네덜란드) 등 주요 상위권 선수들도 시드권자로 다시 출전한다.
SOOP은 이번 대회를 글로벌 독점으로 생중계한다. 전 경기는 SOOP 플랫폼을 통해 실시간으로 시청할 수 있으며 주요 경기는 SOOP TV, IB스포츠, BallTV(베리미디어) 등 TV 채널에도 편성된다.
한편 '2026 보고타 3쿠션 월드컵'의 경기 일정과 생중계, 다시보기(VOD), 하이라이트 영상 등은 SOOP 당구 페이지에서 확인할 수 있다.
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