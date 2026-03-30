SOOP, 31일 철권 프로리그 '2026 STL 시즌 1' 개막

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SOOP이 오는 31일부터 '2026 STL 시즌1'(이하 STL S1)을 개최한다고 30일 밝혔다.

'STL(SOOP Tekken League) 시즌1'은 SOOP이 운영하는 철권 프로리그다. 2026년 상반기 철권 e스포츠를 대표하는 주요 대회 중 하나다. 지난해에 이어 올해도 반다이남코 엔터테인먼트 코리아가 공식 후원사로 참여한다. 안정적인 리그 운영과 함께 다양한 지원을 이어간다.

2026 STL 시즌1 전체 일정표 [사진=SOOP]

대회는 오는 31일부터 4월 18일까지 약 3주간 진행된다. Day1부터 Day5까지 온라인 예선이 진행된다. Day6에서는 예선(Day1~5)에서 탈락한 선수들이 다시 대결하는 'Last Chance Qualifier(LCQ)'를 통해 본선 진출자가 확정된다. 이후 오프라인에서는 TOP8과 결승이 진행된다. 총 상금은 2400만원 규모로, 우승자에게는 1000만원이 수여될 예정이다.

이번 시즌에는 국제대회에서 우승 및 상위권 성적을 기록한 DRX 로하이, 무릎, DNS 울산, 젠지 물골드 등 국내 최정상급 프로 선수들이 대거 참가할 것으로 예상된다. 특히, 최근 철권 8의 시즌3가 시작된 이후 이후 첫 주요 리그인 만큼, 선수들이 새로운 밸런스 환경에서 어떤 전략과 플레이를 선보일지에 관심이 모이고 있다.

대회 전 경기는 SOOP을 통해 온라인으로 생중계된다. 대회 일정 및 상세 정보는 SOOP 철권 공식 방송국 STL을 통해 확인할 수 있다.

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