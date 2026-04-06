에너지안보환경협회 "에너지 수급 위기, 인프라 확보로 자급 체계 갖춰야"

에너지 발전설비·인프라 등 직접 소유해야

원자력·재생에너지 활용 필요성 제안

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 에너지안보환경협회(회장 이웅혁 건국대 교수)는 6일 중동전쟁으로 인한 에너지 수급 위기 대응을 위해 국가 차원에서 에너지 인프라 확충에 나서야 한다고 진단했다.

협회는 이날 '제4차 긴급진단 보고서: 최후통첩의 시각, 한국은 에너지 자강 국가로 전환할 준비가 되어 있는가'를 발표했다.

에너지안보환경협회는 6일 중동전쟁으로 인한 에너지 수급 위기 대응을 위해 국가 차원에서 에너지 인프라 확충에 나서야 한다고 진단했다. [사진=에너지안보환경협회]

협회는 미국과 이란 간 군사 충돌로 호르무즈 해협 봉쇄 위기가 발생하면서 에너지 정책에서 안정성, 경제성, 환경성 사이에서 어려움에 빠졌다고 진단했다.

해협 봉쇄는 해상 수송로를 국제 공공재에서 특정 국가 전략적 통제적 자산으로 변질시켰고, 에너지 비축 수요를 증가시켜 실제 소비와 무관하게 에너지 가격을 높이는 현상을 불러왔다고 분석했다.

이에 대응하기 위해 국가 차원에서 전력망과 제도적 안전판을 갖춰 에너지 자급 체계를 갖춰야 한다고 주장했다. 국가 차원에서 인프라를 확충해야 에너지 수급 불균형으로 인한 피해를 중소 제조 기업에게 전가되지 않는다고 봤다.



외교적 뒷받침도 필요하다고 봤다. 지난 3일 마크롱 프랑스 대통령이 제안한 다자간 항행 자유 보장 체계가 해협 봉쇄 리스크를 분산할 방안이 될 수 있다고 봤다.

해협 봉쇄가 산업계에도 변화를 요구하고 있다고 지적했다. 그동안 에너지 관련 실물 자산을 직접 소유하기보다 시장에서 조달하는 전략을 취했으나 이제는 발전 설비와 인프라를 직접 소유하는 전략이 유효하다고 주장했다.

해협 봉쇄 시에도 핵심 시설 가동을 유지하기 위해 소형 모듈 원자로(SMR)과 재생에너지 등을 활용할 필요가 있다고 제안했다.

이웅혁 회장은 "호르무즈 해협 봉쇄 위기와 저유가 시대 종언은 대한민국에 에너지 패러다임 대전환을 요구하고 있다. 과거 방식으로 제조원가 경쟁력을 사수할 수 없다"며 "원자력과 재생에너지를 결합한 에너지 믹스로 국가가 인프라를 닦고 기업이 주권을 세우는 에너지 자강이 생존의 열쇠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com