스마일게이트, 신규 e스포츠 리그 '에픽세븐 마스터스' 출범

총 상금 3만4000달러...전 경기 유튜브 생중계

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 모바일 턴제 전략 RPG(역할수행게임) '에픽세븐'이 신규 글로벌 온라인 e스포츠 리그 '에픽세븐 마스터스'의 조 추첨식을 진행했다고 6일 밝혔다.

에픽세븐 마스터스는 올해 새롭게 출범하는 온라인 e스포츠 리그로 총 상금 3만4000달러와 '에픽세븐 월드 챔피언십(E7WC)' 시드권을 놓고 월드 아레나 스프링 시즌 최강자들이 치열한 승부를 펼치게 된다.

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 모바일 턴제 전략 RPG(역할수행게임) '에픽세븐'이 신규 글로벌 온라인 e스포츠 리그 '에픽세븐 마스터스'의 조 추첨식을 진행했다고 6일 밝혔다. [사진= 스마일게이트]

리그에는 월드 아레나 2026 스프링 시즌 상위 100명 중 참가를 희망하는 선수가 출전하게 되며 지난 4일 조추첨을 시작으로 '더블 엘리미네이션' 방식의 그룹 스테이지와 각 조 1, 2위가 상위 라운드로 진출하는 '녹아웃 스테이지'를 거쳐 결승전에서 최종 우승자를 가리게 된다.

그룹 스테이지는 '글로벌', '유럽' 서버로 구성된 글로벌 그룹과 '한국', '아시아', '일본' 서버로 구성된 아시아 그룹으로 나뉘어 진행된다.

그룹 스테이지는 오는 11일부터 5월 2일까지 4주간 매주 토요일 정오에 진행되며 5월 16일, 17일, 23일에는 녹아웃 스테이지가, 30일에는 결승전이 개최된다. 리그의 모든 경기는 에픽세븐 공식 유튜브 채널에서 생중계될 예정이다.

우승자와 준우승자에게는 각각 1만5000달러, 1만달러의 상금과 함께 E7WC 2026 16강에 직행할 수 있는 시드권이 부여되며 상위 8명에게 순위에 따라 상금이 지급된다.

스마일게이트는 온라인으로 진행되는 이번 신규 리그 개최를 통해 이용자들의 e스포츠 참여 기회를 더욱 확대하고 오는 2026년 4분기 개최되는 E7WC와 함께 에픽세븐 e스포츠의 기반을 강화해 나갈 계획이다.

에픽세븐에 대한 자세한 정보는 에픽세븐 공식 커뮤니티와 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

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