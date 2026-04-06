구윤철 부총리 "중동 전쟁 장기화"…박홍근 장관 "선거와 무관한 추경"

6일 국회 경제 분야 대정부질문 출석

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 "중동전이 저희들이 생각한 한 달보다 조금 더 장기화된다고 판단하고 있다"고 말했다. 당초 단기 변수로 봤던 중동 사태를 중기 리스크로 재평가하고 있다는 의미다.

구 부총리는 이날 국회 경제 분야 대정부질문에서 "(장기화에 따라서) 석유 수급에 차질이 발생했다고 보고 (자원안보 위기경보를) 경계 단계로 올렸다"며 "공급망 차원에서 석유에 대한 대체 수입선을 확보하고 수요를 관리하는 방안까지 하고 있다"면서 이 같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 경제에 관한 대정부질문에 답하고 있다. 2026.04.06 mironj19@newspim.com

이어 그는 "경계 단계로 오면서 공공기관부터 솔선수범하기 위해 4월 8일부터 (공공 부문) 2부제를 할 것"이라며 "상황을 보면서 단계를 높여나갈 것 같지만, 국민 부담을 최소화하기 위해 공공부문부터 솔선수범하고 있다"고 설명했다. 공공부문을 시작으로 수요 관리 조치를 확대해 나가겠다는 신호로, 이는 향후 민간까지 영향이 확산될 가능성을 시사한다.

이번 대응은 재정 정책과도 맞물린다. 중동발 충격이 장기화될 경우 실물경제 전반에 미치는 영향을 선제적으로 차단해야 한다는 판단이 반영된 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 경제에 관한 대정부질문에 답하고 있다. 2026.04.06 mironj19@newspim.com

이날 박홍근 기획예산처 장관은 "선제적인 방파제를 쌓는다는 심정으로 추가경정예산안을 편성했다"고 밝혔다. 이번 추경을 중동발 외부 충격에 대비한 사전 방어적 재정으로 규정한 것이다.

박 장관은 "선거용 추경이라는 말도 있다"는 질의에 관해서는 "선거와 무관한 추경"이라고 반박했다.

그러면서 "한국은행 총재나 한국개발연구원(KDI), 한국조세재정연구원에서도 추경을 시급히 편성할 필요성이 있다고 이야길 해왔다"고 말했다. 정책 필요성을 외부 기관의 판단으로 보강하며 추경의 정당성을 강조한 대목으로 해석된다.

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