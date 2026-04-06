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게임업계, 인력 재편으로 '선택과 집중' 본격화

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게임업계, 신규 채용 중단이나 희망퇴직 진행
인력 재배치로 체질 개선 나서…AI로 인력 대체

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 게임업계가 과거의 외형 성장 중심에서 벗어나 '선택과 집중'을 통한 수익성 강화와 내실 경영으로 사업 방향을 전환하고 있다. 인공지능(AI) 기술 등 급변하는 글로벌 환경에서 지속 가능한 성장을 도모하고, 조직의 효율성을 점검하려는 전략적 움직임으로 풀이된다.

6일 업계에 따르면 게임 업계가 인력 재편으로 '선택과 집중' 본격화에 나서고 있다. 최근 몇 년 동안 위기를 겪으면서 체질 개선을 하지 않으면 지속적인 성장이 어려운 상황으로 단순한 비용 절감보다 변화된 시장 환경에 맞춘 근본적인 체질 개선에 집중하고 있는 것으로 분석된다.

넥슨코리아 사옥 [사진=넥슨]

넥슨은 조직 관리와 효율적 인력 운용을 위한 인력 재배치가 이뤄지고 있다. 다만, 해고를 전제로 한 구조조정이나 희망퇴직 등 인력 감축은 없다는 입장이다. 넥슨은 신규 채용을 일시 중단한 상태다. 또 자회사인 넥슨게임즈에서는 일부 개발 스튜디오의 개발 인력을 타 스튜디오로 옮기는 전환배치를 추진하고 있다.

NHN은 비핵심 사업을 중심으로 경영 효율화를 진행하며 수익성을 개선하는데 집중하고 있다. 자회사 NHN에듀의 경우 누적된 영업적자와 교육 플랫폼 시장의 성장 한계로 서비스 유지가 불가능하다는 판단에 따라 서비스 종료를 결정했다. 이에 따른 인력 조정 과정에서 구성원과 충실히 소통하며 정해진 법규와 규정을 철저히 준수해 나가고 있다는 입장이다.

크래프톤은 약 200명 규모의 희망퇴직을 진행했다. 위메이드도 전사적인 구조조정에 착수했다. 엔씨는 2024년 희망퇴직과 분사를 통해서 본사 인력이 5000명대에서 현재 3000명대로 줄어 들었다.

카카오게임즈도 선택과 집중을 통해 핵심 경쟁력을 강화하고, 체질 개선을 통해 내실을 다지는 방향으로 사업을 전개해 나가고 있다. 또한 핵심 지식재산권(IP)을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠를 선보인다는 방침이다.

게임업계가 이처럼 인력 재편에 나서는 이유는 팬데믹 시기 수요 확대로 업계 전반이 공격적인 확장 전략을 취했지만, 이후 개발 비용은 지속적으로 오르는 반면 실적 성장세는 둔화됐기 때문으로 분석된다.

여기에 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) 장르의 포화, 글로벌 경쟁 심화 등 구조적 환경 변화와 AI를 비롯한 기술 변화로 인력 효율화에 대한 압력이 심해지면서 업계 전반의 인력 개편이 이뤄지고 있다.

업계 관계자는 "시장 환경 변화와 글로벌 경쟁 심화 영향으로 업계 전반적으로 안정적인 성장에 집중하는 걸로 보인다"라고 밝혔다.

이어 "게임사마다 AI를 적극 활용해 게임을 개발하려는 움직임이 강화되고 있다"라며 "연봉 테이블이 높은 편인 프로그래머를 AI 에이전트로 대체하거나, 신입사원 채용을 중단하는 경우가 관측된다"고 설명했다.

그러면서 "인건비가 원자재비에 고스란히 반영되는 게임업계에서 AI를 활용해 효율성을 극대화하려는 경향이 최근 게임업계의 전반적인 구조조정에 영향을 미친 것으로 보인다"라고 덧붙였다.

yuniya@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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