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BMW 코리아, 4월 한정판 4시리즈 컨버터블' 2종 출시

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4월 온라인 한정 에디션...8040만원~9920만원

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 코리아(대표 한상윤)가 오는 9일 오후 3시부터 BMW 샵 온라인을 통해 4월 온라인 한정 에디션 2종을 출시한다고 6일 밝혔다.

BMW M440i xDrive 컨버터블 프로 미네랄 화이트 에디션과 BMW 420i 컨버터블 M 스포츠 프로 아틱 레이스 블루 에디션으로 구성되며, 두 모델 모두 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 판매된다.

BMW M440i xDrive 컨버터블 프로 미네랄 화이트 에디션 [사진=BMW 코리아]

BMW M440i xDrive 컨버터블 프로 미네랄 화이트 에디션은 유려한 디자인과 강력한 성능을 함께 갖춘 BMW M440i xDrive 컨버터블 모델에 특별한 외장색과 한정 사양을 더한 모델이다.

외관에는 우아한 감성의 '미네랄 화이트(Mineral White)' 색상이 적용된다. 여기에 역동적인 디자인의 19인치 BMW 인디비주얼 Y 스포크 바이컬러 휠을 더해 경쾌한 인상을 완성한다. 후면부에서는 섬세하고 선명한 곡선이 매혹적인 레이저 리어라이트와 블랙 하이글로스 리어 디퓨저가 세련된 감각을 부여한다.

실내에는 갈색 계열의 모카 색상 버내스카 가죽이 아늑한 분위기를 자아낸다. 여기에 D컷 M 레더 스티어링 휠이 탄소 섬유 인테리어 트림과 조화를 이뤄 고성능 모델 특유의 스포티한 감각을 강조한다. 또한 크리스털 글라스 소재의 BMW iDrive 컨트롤러와 변속 토글, 시동 버튼이 고급스러운 분위기를 조성한다.

BMW M440i xDrive 컨버터블 프로 미네랄 화이트 에디션에는 더욱 민첩한 가속 반응과 향상된 연료 효율을 선사하는 48볼트 마일드 하이브리드 기술이 결합된 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재된다. 최고출력 392마력, 최대토크 55.1kg·m를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 단 4.8초 만에 도달한다.

여기에 주행 상황과 모드에 따라 감쇠력을 조절하는 어댑티브 M 서스펜션과 코너링 성능을 극대화하는 M 스포츠 디퍼렌셜이 장착돼 민첩하고 예리한 움직임을 느낄 수 있다.

BMW M440i xDrive 컨버터블 프로 미네랄 화이트 에디션은 단 15대 한정 판매되며, 가격은 9920만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).

BMW 420i 컨버터블 M 스포츠 프로 아틱 레이스 블루 에디션 [사진=BMW 코리아]

BMW 420i 컨버터블 M 스포츠 프로 아틱 레이스 블루 에디션은 오픈 톱 주행의 낭만과 일상 속 실용성을 함께 갖춘 BMW 420i 컨버터블에 감각적인 외장색과 고급 소재를 더한 온라인 전용 한정 모델이다.

차체에는 깊이감이 돋보이는 '아틱 레이스 블루(Arctic Race Blue)' 색상을 적용해 경쾌한 감각을 더한다. 여기에 블랙 하이글로스로 마감된 BMW 키드니 그릴과 19인치 M 더블 스포크 제트블랙 휠, 빨간색 캘리퍼가 적용된 M 스포츠 브레이크가 어우러져 스포티한 인상을 강조한다.

실내에는 아이보리 화이트 색상의 최고급 BMW 인디비주얼 익스텐디드 메리노 가죽을 적용해 화사하고 고급스러운 감각을 선사한다. 여기에 중앙 송풍구 주변에 은은한 조명을 적용한 '일루미네이티드 에어벤트'가 세련된 분위기를 완성한다.

BMW 420i 컨버터블 M 스포츠 프로 아틱 레이스 블루 에디션에는 최고출력 190마력, 최대토크 31.6kg·m을 발휘하는 BMW 트윈파워 터보 가솔린 엔진이 탑재됐다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 시간은 8.2초다.

이와 함께 가속 시 추가 동력을 발휘해 반응성을 높이고, 엔진에 부하를 줄여 효율을 개선하는 48볼트 마일드 하이브리드 기술을 적용했으며, 어댑티브 M 서스펜션을 장착해 주행 상황과 모드를 고려해 서스펜션의 특성이 최적으로 조절된다.

BMW 420i 컨버터블 M 스포츠 프로 아틱 레이스 블루 에디션은 단 15대 한정 판매되며, 가격은 8040만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).

 

y2kid@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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