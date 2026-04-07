'통합' 넥타이 맨 李대통령, 정청래·장동혁에 "손 잡는 연습해보자"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제협의체 오찬 간담회를 주재했다.
- 통합 상징 넥타이를 매고 초당적 협력을 강조하며 여야 대표들과 기념촬영했다.
- 장 대표 발언에 정 대표 반론 나오자 추가 발언 기회를 주며 소통 분위기를 조성했다.
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중동발 위기에 7개월 만에 회동 성사
모두발언 먼저 한 장동혁에 "반박당하니 억울하냐" 발언 기회 한번 더 제공
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 7일 청와대에서 첫 여야정 민생경제협의체 오찬 간담회를 주재하며 '통합'을 상징하는 넥타이를 매고 초당적 협력을 강조했다.
이날 간담회는 이 대통령이 지난 2일 국회에서 올해 1회 추가경정예산안 시정연설을 한 뒤 여야 대표단에 초당적 협력을 논의할 회담을 제안하면서 성사됐다. 더불어민주당에서는 정청래 대표와 한병도 원내대표, 강준현 수석대변인이 참석했고, 국민의힘에서 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 최보윤 수석대변인이 자리했다. 정부에서는 김민석 국무총리, 청와대에서는 강훈식 비서실장과 홍익표 정무수석이 함께했다.
이 대통령은 청와대에서 정 대표와 장 대표를 맞이하며 환영인사를 건넸다. 이 대통령은 이날 푸른색과 붉은색 줄무늬가 그려진 넥타이로 초당적 통합과 화합을 표현했다.
이 대통령은 송 원내대표가 "대통령님"이라고 부르자 "아이고 키도 크신데 (미처 못 봤다)"라며 인사를 건넸다.
이 대통령과 여야 대표단은 간담회에 앞서 기념촬영을 진행했다. 이 대통령은 전속 사진사가 양쪽 손을 한번 잡아달라고 요청하자 정 대표와 장 대표에게 "두 분이 요즘도 손 안 잡고 그러는 거 아니냐. 연습 한번 해보라"고 말하며 양 대표의 손을 맞잡기도 했다.
정 대표가 지난해 8월 당 대표로 당선된 뒤 '내란 세력과 악수하지 않겠다'며 장 대표와 악수를 거부했다가 한 달 뒤인 지난해 9월 이 대통령이 주재한 오찬에서 장 대표와 처음 악수를 한 바 있다.
사진 촬영을 마친 이 대통령과 여야 대표단은 간담회장으로 이동했다. 이날 오찬 메뉴는 화합을 뜻하는 요리들로 준비됐다. 닭가슴살 수삼 깨즙채와 어린잎채소, 단호박 타락죽, 오방색 해물 잡채, 된장소스의 살치살구이와 뿌리채소, 진지·송이버섯 배춧국, 계절과일과 코코넛 케이크로 구성됐다.
회담에서 첫 번째로 모두발언을 하게 된 장 대표는 정 대표에게 첫 순서를 양보하려고 했으나 사회를 맡은 홍 수석이 "사회자를 따라달라"고 요청해 처음으로 모두발언을 했다.
장 대표는 추경과 부동산 정책을 비판하고, 환율과 물가 인상 불안을 언급한 뒤 "다소 불편한 말씀을 길게 드렸지만 들어주셔서 감사하다"고 인사했다. 이 대통령은 웃으면서 "전혀 안 불편하다"고 응했다.
이어 정 대표가 장 대표의 발언에 조목조목 반론을 펴자 이 대통령은 장 대표에게 "반박 당해서 억울하지 않느냐"며 한 번 더 발언 기회를 줬다. 장 대표는 "밥은 여의도 돌아가서 먹어도 괜찮다"고 흔쾌히 받아들였고, 이 대통령은 "이게 말리는 과정"이라며 훈훈한 분위기를 연출했다.
이 대통령은 이어 모두발언에서 "장 대표 말씀처럼 우리가 의견이 좀 다를 경우에는 사실 만나서 자주 얘기하는 게 좋다"며 "저는 자주 이렇게 만나 뵙고 싶다. 제가 빈말로 사진만 찍고 선전하려고 그런 건 아니다"라고 소통을 강조했다.
the13ook@newspim.com