국민의힘 "李, '연임 않겠다 선언' 건의했으나 회피"…청와대 "전혀 사실 아냐" 일축

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 7일 국민의힘 전언 부인했다.
- 이재명 대통령이 연임 개헌 불가능 대답했다고 밝혔다.
- 국민의힘은 장동혁 대표 요구에 즉답 피했다고 주장했다.
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野가 개헌 저지선 확보"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 7일 "이재명 대통령이 연임에 대한 질문에 즉답을 피했다는 국민의힘 전언은 사실이 전혀 아니다"라고 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 오후 언론에 "이 대통령은 연임 개헌에 대해 '현재 공고된 개헌안을 수정해서 의결하는 것은 불가능하며, 야당이 개헌 저지선을 확보한 상태에서 가능하지 않다고 대답했다"며 이같이 알렸다.
이 대통령은 앞서 이날 청와대에서 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 여·야·정 민생경제협의체 회담을 가졌다.
회담 이후 국민의힘은 장 대표가 이 대통령에게 "개헌을 논의하기 전 중임 또는 연임하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 하라"는 요구를 했는데 이 대통령이 즉답을 피했다는 취지의 주장을 펼쳤다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 국회에서 언론과 만나 "(민생협의체) 비공개 회의 때 개헌에 대한 얘기가 나왔다"며 "장 대표와 송언석 원내대표 모두 지방선거와 동시에 하는 개헌에 대해서는 반대 입장이 당론임을 분명히 했고 거듭 강조했다"고 말했다.
최 수석대변인은 "이와 관련해 장 대표가 이 대통령에게 개헌을 논하기 전에 중임 또는 연임하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 하는 것을 건의했다"며 "이에 대해 이 대통령은 분명한 입장을 밝히지 않았으며 관련한 답을 하지 않았다"고 했다.
pcjay@newspim.com