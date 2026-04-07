한국 지목해 불만 터트린 트럼프...정부 "주목하고 있다"

AI 핵심 요약beta
- 박일 외교부 대변인이 7일 트럼프 대통령의 한국 비판에 주목한다고 밝혔다.
- 외교부는 외교 경로로 발언 진의를 문의해 우방 참여 소회로 판단했다.
- 트럼프는 6일 이란 전쟁에서 한국 등 동맹국 도움 없다고 불만을 터뜨렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
군사지원 거부한 동맹국 전체에 대한 실망감 표시
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에서 한국의 도움을 받지 못했다고 공개적으로 불만을 터뜨린 것에 대해 정부는 "주목하고 있다"고 밝혔다.
박일 외교부 대변인은 7일 정례 브리핑에서 트럼프 대통령의 발언에 대한 입장을 묻는 질문에 "트럼프 대통령의 연이은 언급에 주목하고 있다"며 "한·미 간 긴밀한 소통 하에 신중하게 검토해 판단할 것"이라고 말했다.
외교부는 트럼프 대통령 발언 이후 외교 경로를 통해 발언의 진의를 문의했으며, 트럼프 대통령이 한국만을 겨냥한 것이 아니라 이란 전쟁에 우방들이 참여하기를 원했던 소회가 반영된 것으로 보인다는 답을 들은 것으로 전해졌다.
앞서 트럼프 대통령은 6일(현지 시간) 백악관 기자회견에서 북대서양조약기구(NATO·나토)에 도움을 요청했지만 돕지 않겠다는 대답을 들었다고 불만을 터뜨린 뒤 한국과 일본·호주 등 아시아 동맹국들도 미국을 돕지 않았다고 비난했다.
트럼프 대통령은 특히 "일본에는 5만명, 한국에는 4만5000명의 미군이 배치돼 그들을 보호하고 있다"면서 "이들은 핵무기를 가진 김정은 바로 옆에서 위험을 감수하고 있는데도 아무 도움을 받지 못했다"고 말했다.
opento@newspim.com