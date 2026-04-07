트럼프 "핵 가진 김정은 바로 옆 미군 주둔에도 한국, 우리 안 도와"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 6일 이란 공격 도움 안 받은 한국 일본 호주 나토에 불만 표출했다.
- 나토를 종이호랑이라 비난하고 주한미군 4만5천명 김정은 위협 언급했다.
- 김정은과 친분 과시하며 사우디 등 중동 우방국은 극찬했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
나토·한·일·호주 차례로 거론 질타
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 공격 과정에서 도움을 받지 못했다며 한국과 일본, 호주 등 아시아 동맹국과 북대서양조약기구(NATO·나토)를 향해 또 공개적으로 불만을 표시했다. 특히 한국을 향해서는 북한의 핵무장 위협과 주한미군 주둔, 김정은 국무위원장과의 개인적 친분까지 거론하며 장황한 불만을 쏟아냈다.
트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 이란 전쟁 및 중동 정세에 대한 입장을 밝히며 동맹국들의 태도를 강도 높게 비난했다. 그는 먼저 나토에 대해 "매우 실망했다"며 "나토가 보여준 모습은 내 마음속에서 결코 사라지지 않을 오점이 될 것"이라고 직격탄을 날렸다. 그는 나토를 '종이호랑이'라 부르며 "정작 필요할 때는 아무것도 하지 않았다"고 꼬집었다.
이어 비난의 화살은 아시아 동맹국으로 향했다. 트럼프 대통령은 "나토뿐만이 아니다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 바로 한국이다"라며 실명을 거론했다. 그는 특히 "한국에 4만 5000 명의 미군이 주둔하고 있다"며 "그곳은 핵무기를 많이 가진 김정은 바로 옆"이라며 한국의 안보 환경을 구체적으로 언급했다. 주한미군의 실제 규모는 2만 8500여 명이지만 트럼프 대통령은 과거부터 자신의 주장을 강조하기 위해 이 수치를 지속해서 부풀려 언급해왔다.
이는 지난달 미국이 요청한 호르무즈 해협 군함 파견 등에 대해 한국 정부가 즉각적인 호응을 보이지 않은 것에 대한 노골적인 불만 표출로 풀이된다. 트럼프 대통령은 한국에 이어 호주와 일본도 차례로 거명하며 동맹국들의 '전략적 외면'을 질타했다.
트럼프 대통령은 김정은 국무위원장과의 개인적 친분을 과시하면서도, 이를 한국을 압박하는 카드로 활용했다. 그는 "나는 여전히 김 위원장과 아주 잘 지내고 있으며 내게 아주 좋은 말을 많이 했다"며 북한이 전임 조 바이든 대통령을 향해 '정신 박약자(mentally retarded person)'라고 했지만 자신은 김 위원장과 소통이 가능하다는 점을 강조했다.
또 어떤 대통령이 제대로 일했다면 북한의 핵개발을 막을 수 있었다고 밝힌 뒤 사실 자신이 그 대통령을 좋아한다고 덧붙여 묘한 여운을 남겼다. 과거 미국의 대북 정책 실패를 언급하면서도 자신이 북핵 문제를 관리하고 있다는 점을 과시한 것으로 풀이된다.
반면, 트럼프 대통령은 중동 내 우방국들에 대해서는 극찬을 아끼지 않았다. 그는 "사우디아라비아는 훌륭했고(excellent), 카타르와 아랍에미리트(UAE)도 매우 협조적이었다"며 미국의 군사 행동에 힘을 보탠 아랍 국가들을 추켜세웠다.
dczoomin@newspim.com