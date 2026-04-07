전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.07 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프, 협상 시한 하루 앞두고 "이란 하룻밤에 제압 가능…그게 내일 밤일 수도"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 대통령이 6일 이란 전체 초토화 가능성을 경고했다.
  • 이란 거부로 휴전 협상이 교착되자 7일 자정까지 교량 발전소 파괴를 최후통첩했다.
  • 헤그세스 장관도 매일 최대 공습을 예고하며 군사 압박을 최고조로 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'승자독식' 내세워 이란 석유 장악·호르무즈 통행료 직접 징수 구상도

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 미국이 이란 전체를 단 하룻밤 만에 초토화할 수 있다며 시한 내 합의가 이뤄지지 않으면 7일 자정(한국시간 8일 오후 1시)까지 이란의 모든 교량과 발전소를 파괴할 것이라고 경고했다. 이란 측의 거부로 휴전 협상이 교착 상태에 빠졌다는 평가가 나오는 가운데 군사적 압박의 수위를 최고조로 끌어올렸다는 지적이다.

◆ 최후통첩 기한 재확인

트럼프 대통령은 협상 마감 시한(7일 오후 8시, 한국시간 8일 오전 9시)을 하루 앞둔 이날 백악관에서 이란군에 의해 격추돼 실종됐던 전투기 조종사와 탑승자 등 2명의 공군 장교 구조와 관련한 기자회견에서 이란을 겨냥해 "나라 전체가 단 하룻밤 만에 무너질 수도 있으며, 그 밤이 바로 내일 밤이 될 수도 있다"라고 말했다. 이란 측에 협상 마감 시한까지 호르무즈 해협 재개방 등 미국 측 요구에 응하지 않을 경우 발전소와 교량 등 주요 기간시설에 대한 대대적인 공습을 재차 경고하는 등 군사적 압박을 더 높이고 나선 모양세다. 

특히 교량 등 민간 시설에 대한 공습이 '전쟁 범죄'에 해당할 수 있다는 지적에 대해 트럼프 대통령은 답변을 피한 뒤 "우리는 이란이 핵무기를 보유하도록 결코 내버려 두지 않을 것"이라고 답해, 핵 저지라는 명분을 앞세워 대 이란 강경 노선을 지속할 뜻을 분명히 했다.

◆ "이란 국민, 자유 위해 고통 감수할 것"

트럼프 대통령은 미국의 민간 인프라 공격이 이란 국민에게 고통을 줄 수 있다는 우려에 대해 "이란 국민들이 강경 정권으로부터 자유로워질 수만 있다면, 그러한 고통도 기꺼이 감수할 것"이라고 주장했다. 그는 실제로 폭격이 투하되는 지역 인근에 거주하는 이란인들로부터 "제발 폭격을 멈추지 말아달라"는 첩보(intercepts)를 입수하고 있다고 강변했다.

그는 이란 정권이 시위하는 여성들을 건물 위 저격수(snipers)를 동원해 저격하고, 성소수자를 건물에서 던져 처형하는 등 잔혹한 통치를 이어가고 있다고 비판했다. 이어 현재의 이란 정권은 이전보다 훨씬 약해졌으며, 지도부는 사실상 '참수(decapitated)'된 상태라고 덧붙였다.

◆ "협상은 원만하게 진행 중"

다만 강경한 발언 속에서도 외교적 해결의 여지는 남겨뒀다. 트럼프 대통령은 현재 진행 중인 협상에 대해 "원만하게 진행되고 있다"고 평가했다. 그는 스티브 위트코프 특별사절과 JD 밴스 부통령이 협상에 깊이 관여하고 있음을 언급하며, "휴전에 대해 구체적으로 말할 수는 없지만, 우리 쪽에 적극적이고 의지가 있는 참여자가 있다"며 "그들은 합의를 원하고 있다"고 덧붙였다.

◆ 이란 석유 장악·호르무즈 통행료 구상도

이날 회견에서는 경제적 이권에 대한 트럼프 대통령의 실용주의적 견해도 고스란히 드러났다. 그는 전쟁이 단 45분 만에 사실상 종료되었던 베네수엘라 사례를 예로 들며, "승자에게 전리품(the spoils)이 돌아가는 법"이라고 강조했다.

그는 "베네수엘라에서 이미 수억 배럴의 석유를 가져와 전쟁 비용을 수차례 충당했다"며 이란에서도 똑같이 할 수 있음을 시사했다. 특히 호르무즈 해협과 관련해, 이란의 통행료 징수 가능성을 차단하고 오히려 미국이 통행료를 부과하는 '통행료 개념(concept where we'll charge tolls)'을 검토 중이라고 밝혔다.

◆ 헤그세스 "매일 역대 최대 규모 공습"

피트 헤그세스 국방장관은 이날 회견에서 이란 정권의 항복(Cry uncle)을 받아내기 위해 군사적 압박 수위를 최고조로 높이겠다고 밝혔다. 헤그세스 장관은 "대통령의 지시에 따라 오늘은 작전 개시 이래 최대 규모의 공습이 단행될 것"이라며 "내일은 오늘보다 더 많은 공습이 있을 것"이라고 예고했다.

헤그세스 장관은 이란 정권을 향해 "현명하게 선택하라. 대통령은 결코 빈말을 하는 사람이 아니다"라고 경고했다. 그는 이어 "솔레이마니에게 물어보고, 마두로에게 물어보고, 하메네이에게 물어라"고 덧붙였다. 이는 트럼프 대통령이 첫 임기 당시 제거했던 카셈 솔레이마니 전 쿠드스군 사령관, 올해 초 미군에 의해 축출 및 투옥된 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령, 그리고 올해 초기 공습으로 사망한 알리 하메네이를 지칭한 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 4월 6일, 미국 워싱턴 D.C. 백악관 제임스 S. 브레이디 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
사진
이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동