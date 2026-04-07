정청래, 전북지사 후보 이원택 '식사비 대납 의혹' 긴급 감찰 지시

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 7일 이원택 전북지사 예비후보 식사비 대납 의혹에 긴급 감찰 지시했다.
- 이 후보는 행사 비용 제3자 대납 의혹을 부인하며 법적 대응 예고했다.
- 경선 경쟁 안호영 후보는 신속 조사와 공정 처리를 촉구했다.
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안호영 "김관영과 동일 잣대로…경선 연기도 검토해야"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 7일 이원택 전북지사 예비후보의 '식사비 대납 의혹'에 대해 긴급 감찰을 지시했다.
민주당은 이날 오후 기자단 공지를 통해 "정 대표는 이 후보에 대한 언론보도가 있어 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다"고 밝혔다.
앞서 한 언론 매체는 '이 후보가 개최한 행사의 술·식사 비용을 제3자에게 대납하게 했다'는 의혹을 제기했다.
이에 이 후보는 "이는 명백한 허위사실이며 법적 책임을 물을 것을 분명히 한다"며 "당시 자리는 청년들의 요청에 의한 정책 간담회였지 자신이 개최한 자리가 아니었다"고 반박했다.
강준현 민주당 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "전북에서 경선과정이 이뤄지는 상황에서 얼마든지 제보가 있을 수 있다. 그렇지만 당에서는 일일이 파악하지 못한다"고 설명했다.
이어 "그런 제보들이 지도부로 곧바로 오는 게 아니다. 신문고 제도와 선거관리위원회가 있고 윤리감찰단, 윤리심판원 등 접수가 된 후 최고위에 보고하게 돼 있다"며 "선거 과정에서 그런 제보가 있거나 언론에 보도되는 것에 대해서는 각각 기구가 신속하게 분석하고 검토하는 절차가 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.
전북지사 경선 경쟁자인 안호영 후보는 이날 기자회견을 통해 "사실여부에 따라 기부행위나 부적절한 비용처리 행위 등의 문제가 있을 수 있다. 당에서는 신속하고 투명하게 조사하고 후보들에 대해 적절한 조치를 취해야 된다"고 했다.
이어 안 후보는 "김관영 지사의 의혹과 관련해선 비상 징계로 제명이 됐고 수사까지 이뤄지고 있는 상황이기 때문에 그것과 동일한 기준과 잣대로 처리돼야 한다. 경선 이후 문제가 될 소지나 가능성이 있다면 경선 연기도 검토할 필요가 있다"고 주장했다.
seo00@newspim.com