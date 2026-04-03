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"내 계좌가 범죄 통로?"...토스뱅크, '사기 3대 위험 신호' 주의보

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알바·대출 빙자해 자금 세탁 악용…"계좌 지급정지 등 금융 제약 주의"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 토스뱅크는 3일 신종 금융사기 수법이 교묘해지고 급증함에 따라 이를 감지할 수 있는 '3가지 위험 신호'를 밝히며 소비자 주의를 당부했다.

최근 사기범들은 대포통장 대신 범죄 이력이 없는 일반인의 '깨끗한 계좌'를 포섭해 자금 세탁 통로로 활용하고 있다. 이러한 계좌는 금융권의 이상거래탐지시스템(FDS)에서도 식별이 어렵고, 수사기관의 추적에도 혼선을 준다.

실제 피해 사례를 살펴보면 대다수 일반인이 아르바이트나 대출 절차로 오인해 본인 계좌가 범죄에 이용되는 사실을 인지하지 못한 채 가담하고 있다.

30대 A씨는 구인 플랫폼에서 '해외직구 구매대행' 아르바이트를 지원했다. 업체는 근로계약서를 작성한 뒤 구매 대금은 A씨 계좌로 입금하면 지정된 계좌로 이체하면 된다고 안내했다. A씨는 성실히 수행했으나 일주일 뒤 계좌가 지급 정지되면서 사기 자금 전달에 가담한 것으로 의심받으며 금융 거래가 제한됐다.

급전이 필요했던 30대 B씨는 저금리 대출 안내 문자를 보고 상담을 신청했다. 상담원은 거래 실적이 필요하다며 B씨 계좌로 입금된 돈을 다시 이체하도록 지시했고 이 과정을 반복한 결과 대출은 실행되지 않았으며 계좌는 지급 정지됐다. B씨는 사기 자금 이동에 이용되면서 금융거래가 제한되는 상황에 놓였다.

C씨는 본인의 계좌가 범죄에 연루됐다는 연락을 받은 뒤 무죄 입증을 위해 자금 흐름 재현에 협조하라는 지시를 받았다. 이후 계좌로 입금된 돈으로 문화상품권을 구매해 핀번호를 전달했지만 이 과정은 사기 자금 이동의 일부였다. 그 결과 C씨는 피해자이면서도 범죄에 연루된 상태가 됐다.

이처럼 본인 계좌가 사기 신고에 연루되면 즉시 입출금이 중단될 뿐만 아니라 최장 2개월간 모든 금융 거래가 중단된다. 이후에도 3년간 신규 통장 개설이 제한되는 등 막대한 금융 제약을 받게 된다.

[사진=토스뱅크]

토스뱅크는 나도 모르는 사이 범죄 도구로 이용당하지 않기 위해 세 가지 예방 원칙을 제시했다. ▲아르바이트를 빙자한 개인 계좌 간 자금 중계 요구 거절 ▲수사·금융기관을 사칭한 앱 접속 및 인증번호 입력 요구 차단 ▲대출 승인 명목의 자금 이동 지시 무시 등이다.

토스뱅크 금융사기대응팀 관계자는 "아르바이트나 대출 과정이라고 생각했더라도 본인 계좌로 타인의 자금을 받거나 전달하는 순간 금융사기에 연루될 수 있다"며 "정상적인 기업이나 금융기관은 개인 계좌를 통해 자금을 중계하도록 요구하지 않는 만큼, 나도 모르는 사이에 범죄의 도구로 이용당하지 않도록 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.

한편 토스뱅크는 고의 없는 금융사기 피해를 입은 고객을 위해 최대 5000만원까지 보상하는 '안심보상제'를 운영하고 있다. 또한 FDS 고도화해 비정상적인 자금 흐름을 실시간 모니터링하며 선제적인 고객 보호에 주력하고 있다.

eoyn2@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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