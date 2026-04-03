韩国政府出手支援汽车出口 应对中东局势冲击

纽斯频通讯社首尔4月3日电 受中东局势持续紧张影响，韩国对中东地区汽车出口明显下滑。韩国政府3日表示，将通过多项措施加大对出口企业的支持力度，缓解物流压力。

图为韩国产业通商部通商交涉本部本部长吕翰九。【图片=产业部提供】

韩国产业通商部通商交涉本部长吕翰九3日在平泽唐津港调研时表示，随着中东局势长期化，霍尔木兹海峡通行受限，海运运费大幅上涨，叠加物流积压问题，汽车出口企业面临较大压力。政府将通过贴近一线的方式，及时掌握企业困难并加快出台应对措施。

当天，平泽海关、港口管理部门以及起亚、现代格罗唯视、CJ大韩通运等企业和相关机构代表参加座谈。企业普遍反映，当前船位紧张、运费上涨已对从零部件采购到整车出口的全链条产生影响，成本压力持续上升。

为应对上述问题，韩国政府将推出针对性支持政策。包括向中小汽车零部件企业提供规模约80亿韩元的紧急物流费用补贴，并对中东出口占比较高的企业实施快速审批机制，加快资金发放。截至1日，已有67家企业申请。

今后，产业通商资源部还将通过补充预算中包括的255亿韩元出口代金券、59亿韩元海外联合物流中心、75亿韩元海外据点建设等措施，进一步扩大对中小和中坚企业的支持力度。

此外，政府还将扩大金融支持规模。通过产业银行、进出口银行等政策性金融机构的支持规模，将从原有的20.3万亿韩元扩大至24.3万亿韩元，并扩大运营资金和设备投资的优惠利率贷款。

将迅速落实总规模达3.9万亿韩元的流动性支持措施，包括将贸易保险公社约5000亿韩元生产资金担保额度提高一倍，以及扩大进口保险规模等。

吕翰九表示，政府将持续加强政策协同，从降低物流成本、优化通关流程到强化金融支持，多措并举帮助企业稳定出口，努力将中东局势带来的不利影响降至最低。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社