삼성전자 DS부문, 협력사 64곳과 '상생협력 데이' 개최…'AI 원팀' 강화

협력사 대표 등 90여 명 참여…17개사 시상

전영현 부회장 "긴밀한 파트너십으로 혁신"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문이 협력회사와의 동반성장 강화를 위해 기술·자금·인력 전방위 지원에 나섰다. 인공지능(AI) 시대 반도체 경쟁력의 핵심으로 협력 생태계 중요성이 커지는 가운데, 삼성전자는 협력사와의 파트너십을 기반으로 기술 혁신과 산업 생태계 고도화를 본격 추진하고 있다.

DS부문 '2026년 상생협력 DAY' 행사장 전경 [사진=삼성전자]

삼성전자는 3일 경기도 용인 'The UniverSE'에서 협력회사 협의회(협성회) 회원사들과 함께 '2026년 DS부문 상생협력 DAY'를 개최했다.

상생협력 DAY는 삼성 주요 경영진과 협성회 간 화합을 도모하고, 협력회사와의 소통 및 동반성장 의지를 다지기 위해 2012년부터 이어져 왔다. 특히 2025년부터는 DS부문과 디바이스경험(DX)부문이 행사를 분리 운영해 협력 방안을 보다 심도 있게 논의하고 있다.

이날 행사에는 전영현 삼성전자 대표이사 부회장을 비롯한 DS부문 주요 경영진과 협성회 회장인 김영재 대덕전자 대표 등 64개 회원사 대표를 포함해 90여 명이 참석했다.

행사에서는 ▲우수 협력회사 시상 ▲DS부문 사업 전략 소개 ▲중장기 기술 로드맵 공유 등을 통해 삼성전자와 협력회사가 함께 나아갈 방향을 제시했다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장이 인사말을 하고 있다. [사진=삼성전자]

◆ 기술·ESG·비용혁신 우수사 시상

삼성전자 DS부문은 지난 한 해 동안 기술·품질혁신, ESG, 비용효율화 부문에서 성과를 낸 17개 협력회사를 선정해 시상했다.

기술·품질혁신 부문에서는 반도체 장비·소재 업체 케이씨텍이 해외 의존도가 높던 소재를 국산화한 성과로 기술혁신 부문 최우수상을 받았다. 코미코는 국제 공인시험·교정기관 인증 분석센터 운영을 통해 부품 출하 품질을 강화한 성과로 품질혁신 부문 최우수상을 수상했다.

ESG 부문에서는 반도체 공정용 가스를 공급하는 린데코리아가 태양광 설비 도입과 공장 효율 개선을 통해 온실가스 배출을 줄인 점을 인정받아 우수상을 받았다.

비용효율화 부문에서는 반도체 장비(CVD 등) 업체 원익아이피에스가 국산화를 통한 투자 효율성 제고 성과로 최우수상을 수상했다.

김영재 협성회 회장은 "AI 시대 핵심 경쟁력은 삼성전자와 협력회사가 원팀으로 결합될 때 완성된다"며 "2·3차 협력회사까지 이어지는 상생 구조를 기반으로 반도체 산업의 새로운 도약을 함께 만들어가자"고 말했다.

전영현 삼성전자 DS부문장 부회장은 "DS부문이 기술 혁신을 지속할 수 있었던 것은 협력회사와 긴밀한 협력이 있었기에 가능한 결과"라며 "협력회사와 함께 성장하는 산업 생태계 구축을 위해 파트너십을 강화하고, 소통과 기술 교류를 바탕으로 동반성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

◆ 자금·기술·인력 지원 확대

삼성전자는 협력회사 경쟁력 강화를 위해 자금·기술·인력 3개 분야 중심의 맞춤형 지원을 이어가고 있다.

자금 지원 측면에서는 협력회사 임직원의 작업 품질 향상과 안전사고 예방을 위해 우수 협력회사에 인센티브를 지급하고 있다. 현재까지 약 8000억 원 이상의 인센티브가 제공됐다.

또 2005년 국내 기업 최초로 협력회사에 거래대금을 현금으로 지급하기 시작했으며, 2010년 상생펀드를 조성해 설비투자·연구개발·운영자금을 저금리로 지원하고 있다. ESG펀드를 통해서는 에너지 절감과 환경·안전 개선을 위한 자금을 최대 3년간 무이자로 지원 중이다.

기술 지원 분야에서는 중소벤처기업부와 공동으로 기술개발사업을 추진하며 총 500억 원 규모의 자금을 조성해 중소기업의 기술 개발을 지원하고 있다. DS부문은 2025년까지 누적 11건의 과제를 수행했다.

이와 함께 소부장 기업이 개발한 제품의 양산 적용과 글로벌 시장 확대를 지원하고, 자체 제작한 패턴 웨이퍼를 국내 기업과 연구기관에 제공해 개발 역량 강화를 돕고 있다.

인력 지원 측면에서는 맞춤형 컨설팅과 교육 프로그램을 운영하고 있다. 현재까지 299개사를 대상으로 시스템 구축, 공정 개선, 품질 향상 관련 컨설팅을 제공했다.

또 상생협력 아카데미를 통해 온·오프라인 교육을 무료로 운영하고 있으며, 2022년부터 반도체 특화 교육 체계를 구축해 현재까지 약 1300개사, 10만5000여 명이 교육을 수료했다.

삼성전자 DS부문은 앞으로도 협력회사와의 파트너십을 기반으로 기술 경쟁력을 높이고, 글로벌 반도체 산업 생태계의 지속가능한 성장을 이어갈 계획이다.

한편 삼성은 '함께가요 미래로! Enabling People'이라는 CSR 비전 아래 청소년 교육과 상생협력의 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장(사진 왼쪽에서 10번째)과 우수 협력회사 대표들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=삼성전자]

kji01@newspim.com