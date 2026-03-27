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삼성전자 DX부문, '상생협력 데이' 개최…협력사와 'AI 원팀' 선언

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노태문 사장 "제조·품질 프로세스 AI 전환 지원"
DX부문 협력사 120명 참석…상생 의지 다져

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 디바이스경험(DX)부문 협력회사들과 만나 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 전략적 동반자 관계를 재확인하고, 제조 공정의 AI 전환을 비롯한 전폭적인 상생 지원을 약속했다. 양측은 굳건한 파트너십을 바탕으로 한계 없는 혁신을 통해 동반성장 성과를 거두겠다는 의지를 다졌다.

삼성전자는 27일 경기도 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 DX부문 협력회사와 함께 '2026년 상생협력 데이'를 개최했다고 밝혔다.

DX부문 '2026년 상생협력 DAY' 행사장 전경. [사진=삼성전자]

2012년 시작된 이 행사는 삼성전자와 협력사가 소통하며 동반성장 의지를 다지는 자리다. 이날 행사에는 노태문 삼성전자 대표이사 사장을 비롯한 주요 경영진과 김영재 협성회 회장(대덕전자 대표) 등 90여 개 협력사 대표를 포함해 총 120여 명이 참석했다.

올해 행사는 지난해와 마찬가지로 부문별 소통 강화를 위해 나눠 진행된다. 이날 DX부문에 이어 디바이스솔루션(DS)부문 상생협력 데이는 내달 3일 용인 'The UniverSE'에서 열릴 예정이다.

노태문 사장은 이날 "협력회사와 함께 혁신해 고객에게 최상의 AI 경험을 제공하겠다"며 "미래 산업을 공동 설계하는 전략적 동반자로 도약해 위대한 성과를 이뤄내자"고 강조했다. 특히 제조·품질 프로세스의 AI 전환 필요성을 언급하며 협력사들의 스마트 팩토리 전환을 당부하고 이에 대한 전폭적인 지원을 약속했다. 김영재 협성회 회장 역시 "AI 혁명 시대에는 변화만이 살 길"이라며 2·3차 협력사까지 상생 문화가 확산되도록 힘쓰겠다고 화답했다.

삼성전자는 이날 기술·품질 혁신과 ESG 경영 등에서 우수한 성과를 낸 협력사 20개사를 시상했다. 혁신 부문에서는 14개사가 수상했으며, 에스제이아이는 AI로 조리 환경을 분석해 화력을 조절하는 센서를 상용화해 최우수상을 받았다. 환경 및 상생협력 등 ESG 특별상은 6개사가 수상했다.

삼성전자는 협력사 경쟁력 강화를 위해 자금, 기술, 인력 3대 분야 지원을 지속하고 있다. 자금 면에서는 2010년 조성한 '상생펀드'를 통해 저금리 대출을 지원 중이며, 지난해 11월부터는 삼성디스플레이와 함께 1조 원 규모의 'ESG 펀드'를 조성해 무이자 대출을 제공하고 있다. 기술 분야에서는 2015년부터 특허 2500여 건을 무상 개방했으며, 기술자료 임치 비용 지원을 통해 협력사의 기술 보호에도 힘쓰고 있다.

인력 양성 측면에서는 '상생협력 아카데미'를 통해 연 300여 개의 무료 교육을 제공하고 있다. 최근에는 AI와 ESG 등 핵심 화두에 대한 핀포인트 컨설팅을 강화해 협력사의 체질 개선을 돕고 있다. 삼성전자는 이러한 공로를 인정받아 지난해 동반성장지수 평가에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 획기하기도 했다.

한편, 삼성은 '함께가요 미래로! Enabling People'이라는 CSR 비전 아래 청소년 교육과 중소기업 스마트공장 전환 지원, C랩 등 다양한 상생협력 프로그램을 운영하며 사회적 가치 실현을 이어가고 있다.

aykim@newspim.com

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