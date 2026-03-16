전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

잘나가던 삼성전자의 긴축경영은 왜 나왔나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

DX 원재료 매입 10% 증가…전체 증가분 78% 차지
모바일 AP 매입액 26% 급등…스마트폰 원가 부담 확대
폰값·TV값은 하락, 부품값은 상승…마진 압박 심화
출장비 축소·직무 재설계 검토…DX 긴축 경영 돌입

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 지난해 사상 최대 매출을 기록한 삼성전자가 돌연 긴축 경영에 들어간 배경에 관심이 쏠린다. 반도체 업황 회복으로 전사 실적은 개선됐지만 스마트폰과 TV, 가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 사업에서는 비용 부담이 빠르게 커지고 있는 것으로 나타났다.

특히 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 등 핵심 부품 가격이 크게 오르는 반면 완제품 판매가격은 하락하면서 수익성이 압박받는 구조가 형성됐다. 원가 상승과 마진 축소가 겹치자 삼성전자는 DX 부문을 중심으로 비용 절감과 조직 효율화 등 긴축 경영에 나선 것으로 분석된다.

삼성전자 서초사옥의 모습 [사진=뉴스핌DB]

◆DX 원재료 매입액 10% 증가...스마트폰 원가 압박 커져
16일 삼성전자 사업보고서에 따르면 지난해 DX 부문의 원재료 매입액은 74조5693억원이다. 전년(67조7958억원)보다 6조7735억원 늘어 약 10% 증가한 수준이다.

같은 기간 반도체(DS)와 하만 등을 포함한 삼성전자 전체 원재료 매입액은 104조3364억원에서 113조67억원으로 8조6703억원 증가했다. 전체 증가분 가운데 약 78%가 DX 부문에서 발생한 셈이다.

DX 부문을 제외한 나머지 사업의 원재료 매입액 증가 폭은 상대적으로 제한적이었다. DS와 하만 등을 포함한 기타 사업의 원재료 매입액은 36조5406억원에서 38조4374억원으로 늘어 증가율이 약 5% 수준에 그쳤다.

특히 스마트폰 사업을 담당하는 MX사업부의 핵심 부품 비용 부담이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

퀄컴과 미디어텍 등에서 조달하는 모바일 AP 솔루션 매입액은 지난해 13조8272억원으로 전년(10조9326억원)보다 약 26% 증가했다. 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 AP 가격이 크게 오르면서 모바일 사업의 원가 부담이 확대된 것이다.

◆스마트폰 가격은 내리는데 칩값은 올라
문제는 완제품 가격 흐름이다. 삼성전자 사업보고서에 따르면 지난해 스마트폰 평균판매가격(ASP)은 전년 대비 약 3% 하락했다. TV 평균 판매가격 역시 약 5% 떨어졌다.

반면 메모리 평균판매가격은 약 14% 상승했다. 반도체 가격 상승이 실적 개선으로 이어진 DS 부문과 달리 DX 사업은 부품 가격 상승과 완제품 가격 하락이 겹치며 마진 압박이 커지고 있다는 평가다.

삼성전자가 올해 갤럭시 S26 가격을 인상했지만 올해 반도체 가격 상승 흐름이 이어질 것으로 예상되면서 연간 수익성에 대한 우려도 제기된다.

증권가에서는 지난해 약 12조원 수준으로 추정되는 MX 사업부 영업이익이 올해 4조원대까지 감소할 수 있다는 전망도 나온다.

이미 지난해 2000억원대 적자를 기록한 VD/DA사업부는 올해 적자 폭이 4000억원대로 늘어날 것으로 예상되고 있다.

서울 강남구 삼성 강남 매장 전시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB]

◆판관비·재고도 증가…비용 부담 확대
비용 부담을 보여주는 다른 지표들도 함께 증가했다. 판매관리비는 2024년 81조5827억원에서 지난해 87조7694억원으로 약 7.6% 늘었고 재고자산 원가 역시 같은 기간 181조2424억원에서 199조1407억원으로 약 9.9% 증가했다.

다만 전사 기준 수익성 지표는 반도체 업황 회복 영향으로 개선 흐름을 보였다. 지난해 삼성전자 매출원가율은 60.6%로 집계됐다. 2023년 69.7%, 2024년 62.0%에서 꾸준히 낮아지는 추세다. 매출원가율은 매출에서 원재료와 부품, 제조비용 등 제품 생산에 들어간 비용이 차지하는 비중을 의미하는 지표로 이 비율이 낮을수록 제품 판매로 남는 이익 여력이 커진다.

업계에서는 전사 수익성은 반도체 사업 회복으로 개선되고 있지만 스마트폰과 TV, 가전 등 DX 사업은 부품 가격 상승과 완제품 가격 하락이 동시에 나타나며 체감 수익성이 오히려 악화되고 있다는 분석이 나온다.

◆결국 긴축 경영 카드
이 같이 수익성 압박이 커지면서 DX 부문에서는 최근 비용 절감 중심의 긴축 경영 움직임도 나타나고 있다.

삼성전자 DX 부문은 이달부터 비용 절감 중심의 경영 관리에 들어간다. 우선 임원 해외 출장 경비부터 축소된다.

기존에는 부장급 직원에게만 적용되던 '10시간 미만 비행 시 이코노미 클래스 이용' 규정이 부사장급 이하 임원으로 확대된다. 그동안 임원들은 10시간 이상 해외 출장 시 비즈니스 클래스를 이용해 왔다.

인력 구조 조정 가능성도 거론된다. DX 부문은 내부적으로 인력 재배치(직무재설계)와 희망퇴직 요건 완화 등을 검토 중인 것으로 알려졌다. 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부도 직무재설계와 관련해 사측에 조합원이 충분히 인지할 수 있도록 설명을 요구했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동