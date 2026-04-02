포항 국힘 김병욱·박승호 후보 '컷오프 효력정지 가처분' 기각

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북 포항시장 선거 관련 국민의힘 경선 과정에서 컷오프된 김병욱 전 국회의원과 박승호 전 포항시장이 법원에 제기한 '경선 후보 결정 효력 정지 가처분 신청'이 기각됐다.
국민의힘 경선 과정에서 불거진 공정성 시비 등 논란이 수그러들지 주목된다. 또 이들의 무소속 출마 등 후속 행보에 관심이 집중되고 있다.
서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 2일 김병욱 전 의원과 박승호 전 포항시장이 국민의힘을 상대로 낸 '경선 후보 결정 효력 정지 가처분' 신청을 기각했다.
재판부는 국민의힘 중앙당 공천관리위원회가 서류 심사 검토·면접 등을 진행했으며 충북지사 경선과 달리 재공모 등의 절차가 진행되지 않았다는 점을 기각 사유로 꼽았다. 또 포항시장 경선 대상자 명단이 공식 발표 이전에 외부로 유출됐지만 특정 후보를 위해 유출됐다는 증거가 없다고 덧붙였다.
한편 국민의힘 공천관리위원회는 이날 오후 '6·3 지방선거' 국민의힘 포항시장 공천 후보로 박용선 예비후보를 확정, 발표했다.
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