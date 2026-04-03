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지방선거 앞두고 멈춘 부동산 정책…후속 공급대책, 7월 이후로

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후속대책 '지연'…지자체·주민 반발에 협의 여전히 난항
지방선거 변수…'의도적인 정책 속도 조절' 시각도

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 '1·29 주택공급 대책'을 통해 건설경기 회복과 공급 확대를 예고하며 속도전에 나섰지만, 후속 조치는 기대에 못 미치고 있다. 당초 계획과 달리 추가 공급대책과 주요 사업 발표가 잇따라 지연되면서 정책 추진 동력이 약화되는 모습이다. 업계에서는 지자체 협의 난항과 주민 반발, 정치 일정 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.

특히 6·3 지방선거를 앞두고 지자체가 민감한 개발 이슈에 적극적으로 나서기 어려운 분위기가 형성된 가운데, 정부 역시 대규모 부동산 정책이 표심에 미칠 영향을 고려해 추가 대책 발표 시점을 7월 이후로 늦출 가능성이 제기된다. 정책 불확실성이 장기화될 경우 공급 확대 기대감이 약화될 수 있다는 우려도 나온다.

[AI일러스트=최현민 기자]

◆ 후속대책 '지연'…지자체·주민 반발에 협의 난항

3일 업계에 따르면 1·29 대책 이후 추가적인 부동산 대책은 지방선거 이후에야 발표될 것으로 관측된다.

1·29 대책 발표 이후 두 달이 지났지만, 정부가 약속했던 후속 공급대책은 물론 용산국제업무지구 개발의 분양·임대 비율 등 핵심 내용도 여전히 공개되지 않고 있다.

대책 발표 당시 '속도전'을 강조하며 추가 공급 부지는 준비가 되는대로 수시로 발표하기로 했고 용산국제업무지구 공공주택의 분양·임대 비율 등 세부내용 등도 공개하기로 했지만 실제 정책 이행은 속도를 내지 못하고 있는 모습이다.

추가 공급 부지 발표가 없는데는 이전에 발표했던 지역에서도 지자체와의 협의가 크게 진전이 없는데 따른 영향으로 풀이된다. 대규모 주택 공급사업은 지역 개발계획과 직결되는 만큼 지자체 협조가 필수적인데 앞선 발표한 일부 지역에선 여전히 개발 규모와 방식 등을 둘러싸고 이견이 이어지고 있기 때문이다. 

용산국제업무지구의 경우 1만가구 공급을 위해 학교 확보 문제를 해결해야 해 교육청과의 협의가 진행 중이다. 가구수가 늘어나면서 추가학교 설립이 필요하기 때문이다. 학교 문제 해결 이후에야 서울시와 최종 공급 가구수를 두고 협의가 가능할 것으로 예상되면서 장기간 시간이 소요될 것으로 보여진다.

또 과천시와 서울 노원구 태릉골프장 역시 교통대책, 기반시설 조성 등의 문제로 주민반발이 여전한데다 지자체와의 이견이 해소되지 못하고 있는 상황이다. 

◆ 지방선거 변수…'의도적인 정책 속도 조절' 시각도

6·3 지방선거가 두 달 앞으로 다가오면서 지자체와의 협의 과정이 난항을 겪을 수 밖에 없다는 목소리가 나온다. 지방선거 이후에야 지자체 역시 보다 적극적으로 협의에 나설 수 있을 것이라는 전망이 나온다.

신규 주택공급 후보지로 선정됐음에도 교통대책과 기반시설 계획이 충분히 마련되지 않은 상황에서, 지자체가 협의에 나설 경우 주민 반발이 지방선거 표심 이탈로 이어질 수 있다는 부담이 있기때문이다. 지방선거를 앞두고 주민 반발이 있는 개발 이슈에 대해 적극적으로 나서기 어려운 상황인 만큼 정책 협의 역시 지연될 수밖에 없는 상황이 이어지고 있는 모양새다. 

일각에서는 6·3 지방선거를 약 두 달 앞둔 시점에서 정부가 의도적으로 정책 속도를 조절하고 있는 것 아니냐는 시각도 제기된다. 대규모 주택 공급 정책은 지역 민심에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 만큼, 선거를 앞둔 상황에서 표심의 이탈을 의식한 듯 발표를 자제하고 있다는 지적이 나온다. 

시장에서는 결국 추가 공급대책 발표가 지방선거 이후로 미뤄질 가능성이 크다는 데 무게를 두고 있다. 후속 대책이나 추가 공급대책 등은 정책 발표 시점 역시 7월 이후로 늦춰질 것으로 예상된다. 당초 상반기 내 청년과 신혼부부 등을 대상으로 한 주택 공급 확대 방안이 담긴 주거복지 추진 방안 공개 역시 늦춰질 것으로 보인다. 

업계 관계자는 "주택 공급 정책은 지자체 협조와 주민 수용성이 핵심인데, 선거를 앞둔 상황에서는 어느 쪽도 적극적으로 움직이기 어려운 구조"라며 "부동산 정책에 대한 민감도가 높은 만큼 추가적인 대책은 지방선거 이후에야 본격화될 가능성이 높다"고 말했다.

min72@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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