인천항만공사, 공공데이터 평가 '6년 연속 최고등급' 달성

데이터기반행정 평가 '3년 연속 최고등급' 받아

"데이터 활용 극대화…가치 있는 서비스 제공"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 인천항만공사(사장 이경규)가 공공데이터 평가에서 6년 연속 최고등급을 달성했다.

인천항만공사는 행정안전부 주관 '2025년도 공공데이터 제공 운영실태 평가'에서 6년 연속, '2025년도 데이터기반행정 실태점검 평가'에서 3년 연속 최고등급을 받았다고 2일 밝혔다.

공공데이터·데이터기반행정 평가평가는 공공데이터 개방·활용, 품질, 분석·활용, 공유, 관리체계 등 5개 영역 18개 지표를 기준으로 행정·공공기관의 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 정책 이행상황을 점검하는 평가다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.04.02 gkdud9387@newspim.com

공사는 고객 수요에 맞춰 ▲PA 최초 데이터안심구역 운영을 통한 민감데이터 개방 확대 ▲내부 업무지원을 위한 생성형 AI플랫폼 구축 ▲공유데이터 활용을 통한 여객 정보 대국민 서비스 개선 및 항만 간 물동량 비교 분석 등을 높게 평가받아 최고등급을 달성했다.

특히 공사는 공공데이터 개방 및 활용 촉진을 위한 대국민 홍보를 시행하고 설문 조사에서 도출된 의견을 토대로 수요자 맞춤형 정책을 추진해왔다. 이에 데이터 활용역량 교육을 강화해 임직원의 데이터 분석역량을 높이는 등 데이터 활용 부분에서 선도적인 역할을 하고 있다.

김상기 인천항만공사 운영부문 부사장은 "6년 연속 공공데이터 평가 최고등급 및 3년 연속 데이터기반행정 평가 최고등급을 달성한 것은 지속적인 노력과 혁신의 결과"라며 "앞으로도 데이터 활용을 극대화해 국민에게 더욱 가치 있는 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

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