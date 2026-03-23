[종합] 황종우 해수부 장관 후보자 "북극항로 5년 시범운항 후 상업운항"

"북극항로 시범 운항 선사들 관심"

"중국 29회 운항…늦지 않게 대비"

"국가필수선박 동원…에너지 수송"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 황종우 해양수산부 장관 후보자는 23일 북극항로 관련 "5년 정도 시범운항 후 상업운항으로 추진할 것"이라고 밝혔다.

북극항로 운항에 참여할 선사 공모와 관련해서는 "아직 공모 전"이라면서도 "관심을 갖는 선사들이 있어 계속 얘기(협의)하고 있다"고 전했다.

황종우 후보자는 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 해양수산정책 현안과 관련 이같이 언급했다.

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 오전 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 통해 정책방향을 제시하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템 갈무리] 2026.03.23 dream@newspim.com

◆ "북극항로 공모 전…관심있는 선사들과 구두 협의"

윤준병 더불어민주당 의원은 "북극항로 운항과 관련 여러 가지 준비하고 있을텐데, 8~9월에 시범운항을 할 계획인데 준비 상태는 이상이 없느냐"고 질의했다.

이에 대해 "계속 추진하고 있는 중"이라면서 "관심을 갖는 선사들도 있고, 차분히 계속 얘기하고 있다"고 전했다.

윤 의원은 이어 "선사에서 아직 구체적으로 신청한 선사가 없다는 얘기가 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.03.23 mironj19@newspim.com

이에 황 후보자는 "아직 공모하지 않았다"면서 "관심 있는 선사들이 어떤 직원들이 가능할지 이런 부분들에 대해서 일단 구두로 서로 얘기하는 정도"라고 전했다.

이만희 국민의힘 의원은 "북극항로 관련 수백년 내 아주 엄청난 기회인 것처럼 그렇게 포장했는데, 북극항로가 갖고 있는 위험성, 취약점은 어떤 것들이 있느냐"고 물었다.

황 후보자는 "북극항로는 해빙이 녹으면서 생긴 항로이기 때문에 안전성을 무엇보다 중요하게 생각하면서 운항해야 된다"고 답했다.

이 의원은 "북극항로에 대한 대비는 필요하지만, 이게 내년이나 후년에 바로 현실화되는 것은 아니다"라면서 "여러 가지 안전문제, 날씨문제, 물류시스템의 한계가 있고, 지정학적인 리스크도 있어 다각적으로 판단해야 한다"고 지적했다.

이에 황 후보자는 "북극항로 운항은 시범운항에서 한 5년 정도가 걸린다"면서 "5년 동안 많은 데이터를 축적하게 되면 상업운항으로 추진하게 된다"고 설명했다.

이어 "작년 같은 경우 중국이 벌써 스물아홉 차례나 북극항로를 운항했다"면서 "저희들도 늦지 않게 대비하려는 차원"이라고 강조했다.

황종우 해양수산부장관 후보자(오른쪽)가 23일 오전 국회 농림축산식품해양수산위원회에 참석해 이만희 국민의힘 의원 질의에 답변하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템 갈무리] 2026.03.23 gkdud9387@newspim.com

◆ "국가 필수선박 동원해 에너지 수송 추진"

최근 중동 사태와 관련해서는 "국가 필수선박을 동원해 에너지를 수송할 수 있도록 추진하겠다"고 밝혔다.

이만희 국민의힘 의원은 "호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수송이 한 달 이상 중단되고 있는데, 해수부가 구체적으로 검토하고 있는 게 있느냐"고 물었다.

이에 황 후보자는 "에너지 수급문제가 심각하다는 것 알고 있고 에너지를 구할 장소가 정해지면, 국가 필수 선박을 동원해 에너지를 수송할 수 있도록 추진하고 있다"고 답했다.

이어 "수송 위기 상황이더라도 반드시 동원돼서 물자 수송을 하는 선박이고, 그 선박에 대해선 일정 부분에 지원을 하고 있다"고 강조했다.

어업인들에 대한 피해 지원에 대한 필요성도 제기됐다. 임호선 더불어민주당 의원은 "어민 면세유 관련해 해수부에서 어민들 소외되지 않도록 챙겨야 하고, 사용한 고가 면세유에 대해선 사후정산 방식으로 돌려주는 페이백을 도입해야 되는데 이런 내용까지 설계해 달라"고 질의했다.

이에 황 후보자는 "그런 부분까지 검토해서 어업인들 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.

황종우 해양수산부장관 후보자(왼쪽)가 23일 오전 국회 농림축산식품해양수산위원회에 참석해 임호선 더불어민주당 의원 질의에 답변하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템 갈무리] 2026.03.23 gkdud9387@newspim.com

중동 사태 관련 우리 선원들의 안전에 대한 우려도 제기됐다.

박준태 국민의힘 의원은 "현재 정치적인 부분에 대해 말씀 드리겠다"며 "지금 해수부가 해야 하는 가장 큰 현안이 뭐가 있다고 생각하냐"고 질의했다.

이에 황 후보자는 "지금 가장 큰 현안은 호르무즈 해협에 있는 우리 선박과 선원의 안전을 지키는 것이 제일 급선무인 것 같다"고 답했다.

이어 박준태 의원은 "장기적으로 봤을 때는 어떤 현안이 있는 것 같냐"고 물었다.

황 후보자는 "일단 해양수도권 육성이 있고, 그 다음 해양산업의 경쟁력 강화 부분이 있다"며 "연근해어업은 생산량도 많이 줄었기에 이런 부분을 지속 가능하게 하는 부분이 필요할 것 같다"고 답했다.

황종우 해양수산부 장관 후보자(오른쪽)가 23일 오후 국회 농림축산식품해양수산위원회에 참석해 박준태 국민의힘 의원 질의에 답변하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템 갈무리] 2026.03.23 gkdud9387@newspim.com

◆ 해수부 유관기관 졸속 이전 우려 제기

이날 청문회에서는 해수부 유관기관들의 졸속 이전 우려에 대한 지적도 나왔다.

이만희 국민의힘 의원은 "해수부 유관기관 이전 관련 어떤 게 제일 중요하냐"고 물었다. 이에 황 후보자는 "직원들의 정착 지원이 제일 중요하다고 생각한다"고 답했다.

이에 이 의원은 "해수부 직원들 이전할 때 만큼 지원하겠다는 거냐"면서 "(이전 기관들이) 기본청사를 짓고 준비해서 들어가면 되는데, 예비비까지 동원해서 임시로 이전하고 졸속으로 이전하는 게 필요하느냐. 그것은 예산 낭비다"라고 지적했다.

이에 황 후보자는 "지금 지자체와 여러 가지 협의를 하고 있다"면서 "지원 방안에 대해서는 조만간 나올 수 있으리라 생각한다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.03.23 mironj19@newspim.com

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