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이재용 회장 사과 뒤 다시 마주 앉는 노사…총파업 전 마지막 담판

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  • 삼성전자 노사가 18일 세종 중노위에서 총파업 앞두고 2차 사후조정 협의를 진행했다.
  • 이재용 회장이 16일 귀국 직후 노사 갈등에 대해 첫 공개 사과를 하고 성과급 수정안을 제시했으나 노조는 중노위 안보다 후퇴했다며 반발했다.
  • 정부가 긴급조정권 발동 가능성을 공개 언급한 가운데 업계는 이번 협상을 총파업 전 사실상 마지막 타결 기회로 보고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사측 교섭대표 여명구 부사장으로 교체…중노위 위원장 직접 참관
삼성전자 "영업이익 10% 또는 EVA 20%" 수정안 제시
김민석 "긴급조정 포함 모든 대응 검토" 압박…노조 "수용 못해"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 노사가 총파업을 사흘 앞두고 다시 협상 테이블에 마주 앉는다. 이재용 삼성전자 회장이 공개 사과에 나선 데 이어 정부가 긴급조정권 가능성까지 거론하면서 막판 압박 수위를 높이는 모습이다. 다만 사측이 새 성과급 수정안을 제시했음에도 노조가 "중노위 절충안보다 후퇴했다"며 반발하고 있어 최종 합의까지는 진통이 이어질 전망이다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 16일 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국 후 입장문을 발표하며 고개 숙이고 있다. [사진=뉴스핌DB]

18일 관련 업계에 따르면 삼성전자 노사는 이날 오전 10시 세종시 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 진행한다. 사측은 노조 요구에 따라 사측 대표 교섭위원을 김형로 부사장에서 디바이스솔루션(DS)부문 피플팀장인 여명구 부사장으로 교체했다. 또 이날 교섭에는 박수근 중앙노동위원회 위원장이 참관해 중재에 힘을 보태기로 했다.

이번 교섭 재개는 이재용 회장의 공개 사과 이후 급물살을 탔다. 이 회장은 지난 16일 일본 출장 일정을 일부 조정하고 귀국해 서울김포비즈니스항공센터에서 직접 입장문을 발표했다.

이 회장은 "회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다"며 "항상 삼성을 응원해주시고 사랑해주시는 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다"고 말했다.

이어 "매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다"며 "노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족"이라고 강조했다. 이 회장이 노사 갈등 문제로 공개 사과에 나선 것은 이번이 처음이다.

지난 15일 삼성전자 DS부문 경영진이 삼성전자노동조합 공동투쟁본부와 만나 대화하는 모습. 사진 왼쪽 위부터 투쟁본부 정승원 국장, 이송이 부위원장, 최승호 위원장, 김재원 국장. 사진 오른쪽 위부터 삼성전자 박용인 사장, 한진만 사장, 전영현 부회장, 김용관 사장 [사진=삼성전자]

이 회장의 사과 직후 노사 간 물밑 접촉도 이어졌다. 노사는 지난 16, 17일 공식 교섭에 앞서 사전 미팅을 진행했고, 이 자리에서 사측은 새 조정안도 제시했다.

사측은 초과이익성과급(OPI) 기준으로 '영업이익의 10% 또는 경제적부가가치(EVA) 20%' 가운데 하나를 적용하는 방안을 제안했다. 지급 상한은 기존과 동일하게 50%를 유지한다.

추가 성과급 구조도 수정됐다. 삼성전자는 DS부문 영업이익이 200조원을 넘을 경우 OPI 외 별도 재원으로 영업이익의 9~10% 수준을 지급하는 방안을 제시했다. 배분 비율은 부문 공통 6, 사업부 4로 조정했고 적용 기간은 3년 유지 후 재논의하자는 조건도 포함했다.

다만 노조는 이번 안이 중노위 절충안보다 후퇴한 내용이라며 반발하고 있다. 최승호 초기업노조 위원장은 17일 "정부의 긴급조정 언급에 따라 회사의 태도도 변화한 것 같다"며 "사후조정에서 동일한 자세라면 합의하지 않겠다는 입장을 전달했다"고 밝혔다.

이어 "긴급조정권을 시사하며 조합을 압박하고 있지만 굴하지 않겠다"고 강조했다.

김민석 국무총리가 지난 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다.오른쪽은 김정관 산업통상부 장관. [사진=뉴스핌DB]

정부도 압박 수위를 높이고 있다. 김민석 국무총리는 전날 정부서울청사에서 열린 삼성전자 파업 관련 대국민 담화에서 "사실상 마지막 기회인 내일(18일) 사후조정에서 노사가 반드시 성과를 내기를 요청한다"며 "파업으로 국민경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

업계에서는 정부가 긴급조정권 가능성을 공식 언급한 데 이어 이재용 회장까지 공개 사과에 나서면서 이번 2차 사후조정이 총파업 이전 사실상 마지막 협상 테이블이 될 가능성이 크다고 보고 있다.

syu@newspim.com

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UAE "바라카 원전, 드론 피격" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리티(UAE)의 아부다비 당국은 17일 "알다프라 지역에 위치한 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격에 의한 화재가 발생했다"고 밝혔다. 로이터에 따르면 아부다비 공보국은 "원전 내부 경계선 바깥에 위치한 발전기가 드론 공격을 당했다"며 "당국이 화재 발생에 대응하고 있다"고 알렸다. 이어 "인명 피해는 보고되지 않았고 방사선 안전 수준에도 영향이 없다"며 "연방 원자력 당국은 발전소의 주요 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다"고 전했다. 해당 드론이 어디서 발사됐는지에 대해서는 아직 알려진 게 없다.  앞서 이란 최고지도자의 수석 고문인 모하마드 모흐베르는 자신의 X 계정에 "이란은 수년간 걸프 국가(이웃 아랍 국가)들을 친구이자 형제로 여겼지만, 그들은 독립성을 버리고 팔레스타인과 이란의 적들에게 자신들 조국의 운명을 맡겼다"고 비난했다. 그는 "이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지(중동 역내 미군 기지)들에 대해 전면적 대응을 하지 않았지만 이런 자제가 영원하지는 않을 것"이라고 했다. 모흐베르 고문은 해당 게시글에 #쿠웨이트와 #아랍에미리트(UAE)라는 해시태그를 붙여 자신의 비난이 쿠웨이트와 UAE에 맞춰져 있음을 시사했다. 지난 13일 쿠웨이트 당국은 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표, 이란과 긴장 수위를 높였다. 이번 전쟁에서 UAE는 중동 내 가장 두드러진 반(反)이란 노선을 취하고 있다. 지난달 이스라엘과 공조해 이란 본토 공격을 감행한 것으로 알려져 있다. UAE 당국은 공식적으로는 부인했지만, 주요 외신들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 UAE를 은밀히 방문했다는 보도도 나온 바 있다. 지난 1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 제벨알리 항만 인근에서 연기가 솟고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-05-17 19:52
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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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