로레알파리, 한소희 캠페인 공개…오일 헤어 밀크 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 로레알파리가 신제품 '엑스트라오디네리 오일 모이스처 리브-인 밀크(엑스트라오디네리 오일 헤어 밀크)'를 출시하고 브랜드 앰버서더 한소희와 함께한 캠페인 비주얼을 공개했다고 밝혔다.

[이미지=로레알파리] 스트라오디네리 오일 모이스처 리브-인 밀크

신제품은 5월 18일 네이버 선론칭 형태로 공개됐다. 로레알파리는 이번 캠페인을 통해 제품의 고영양·산뜻 사용감을 소개했다고 설명했다.

엑스트라오디네리 오일 헤어 밀크는 로레알파리 '엑스트라오디네리 오일' 라인 신규 제품으로, 손상 모발과 갈라진 모발 끝 케어에 초점을 맞춘 헤어 밀크 타입 제품이다.

제품에는 케라틴·오일 인퓨전·세라마이드 성분으로 구성된 '트리플 실링 콤플렉스'가 적용됐다. 회사 측은 해당 성분이 손상된 모발과 큐티클 정돈에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.

열 보호 기능도 포함됐다. 로레알파리는 인체적용시험을 통해 최대 230도 열 보호 효과를 확인했다고 밝혔다. 제품은 타월 드라이 이후 또는 스타일링 전 단계에서 사용할 수 있다.

제품은 세라마이드 기반 밀크 포뮬라를 적용했으며, 레몬·프리지아·머스크 노트 향을 사용했다.

로레알파리는 네이버 선론칭과 함께 구매 고객 대상 적립·할인·샘플 증정 프로모션도 진행한다.

로레알파리 관계자는 "기존 헤어 오일의 영양감은 유지하면서 보다 가볍게 사용할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "손상모 케어 수요를 반영한 데일리 제품으로 선보이게 됐다"고 말했다.

[이미지=로레알파리] 로레알파리 앰버서더 한소희, '로레알파리 엑스트라오디네리 오일 모이스처 리브-인 밀크'

whitss@newspim.com