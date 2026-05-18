삼성전자 노사, 파업 앞두고 오늘 마지막 교섭…합의점 마련될까

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오전 10시 3차 사후조정 재개

성과급 기준·상한제 폐지 쟁점

정부, 노사에 합의점 마련 촉구

경제적 피해 시 긴급 조정 강구

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사가 파업을 앞두고 성과급 기준 등에 대한 마지막 교섭에 나선다.

18일 중앙노동위원회(중노위)에 따르면, 삼성전자 노사는 이날 오전 10시 중노위에서 사후조정회의를 재개한다.

이날 회의에는 노조 측에서 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 나서고 사측에서는 여명구 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)이 나온다. 주요 쟁점은 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

노조는 초과이익성과 산정 기준을 영업이익의 15% 수준으로 요구하고 있다. 현재 세후영업이익에서 자본비용을 뺀 경제적부가가치(EVA)를 기준으로 성과급을 지급하고 있는데 자본비용이 공개되지 않아 산정 기준을 알기 어렵다고 주장하고 있다. 사측은 영업이익 10%와 EVA 20% 중 하나를 선택하라고 제안하고 있다.

아울러 노조는 현재 연봉의 50% 수준인 성과급 상한선을 폐지해 달라고도 요구하고 있다. 사측은 상한선을 유지하되 업계 1위를 달성하면 영업이익의 10%를 지급하겠다는 안을 제시했다.

노조는 성과급 지급 기준 등을 단체협약에 반영해달라고도 요구했다. 성과급 기준을 제도화해 투명화해야 한다는 입장이다. 사측은 새 성과급 제도는 3년 적용 후 재논의할 필요가 있다고 반박하고 있다.

삼성전자 노사는 지난 11일과 12일 삼성전자 임금협약 사후조정회의를 진행했으나 소득을 얻지 못하고 결렬됐다. 특히 지난 12일 열린 2차 사후조정회의는 오전 10시부터 자정을 넘어 17시간 가까이 진행됐지만 노조 측이 조정 중단을 요청하면서 결렬됐다.

파국을 향하던 삼성전자 노사는 주말 사이 이재용 삼성전자 회장의 대국민 사과와 김영훈 고용노동부 장관이 경영진을 만나 대화를 촉구하면서 다시 협상 테이블에 앉게 됐다. 노조가 오는 21일 파업을 예고한 만큼 사실상 마지막으로 합의할 수 있는 기회다.

정부도 이날 열리는 사후조정회의를 두고 마지막 기회라며 합의점 마련을 촉구하고 있다. 김민석 국무총리는 지난 17일 대국민 담화를 열고 대화와 타협을 통해 반드시 성과를 내달라고 촉구했다.

김 총리는 만일 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생하면 국민 경제 보호를 위해 긴급 조정을 포함한 모든 대응 수단을 강구하겠다고도 밝혔다. 긴급조정권은 국가가 강제적으로 개입해 분쟁을 중단시키는 권한으로 공표일로부터 30일 동안 쟁의행위가 금지된다.

sdk1991@newspim.com