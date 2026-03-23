황종우 해수부 장관 후보자 "호르무즈 해협 선원 안전 급선무"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 황종우 해양수산부 장관 후보자는 23일 "현재 가장 큰 현안은 호르무즈 해협에 있는 우리 선박 내 선원의 안전을 지키는 것"이라고 밝혔다.
황종우 후보자는 이날 오후 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 인사청문회에서 "가장 중요한 것은 호르무즈 해협에 있는 선원의 안전"이라면서 이같이 제시했다.
박준태 국민의힘 의원은 "현재 정치적인 부분에 대해 말씀 드리겠다"며 "지금 해수부가 해야 하는 가장 큰 현안이 뭐가 있다고 생각하냐"고 질의했다.
이에 황 후보자는 "지금 가장 큰 현안은 호르무즈 해협에 있는 우리 선박과 선원의 안전을 지키는 것이 제일 급선무인 것 같다"고 답했다.
이어 박준태 의원은 "장기적으로 봤을 때는 어떤 현안이 있는 것 같냐"고 물었다.
황 후보자는 "일단 해양수도권 육성이 있고, 그다음 해양산업의 경쟁력 강화 부분이 있다"며 "연근해어업은 생산량도 많이 줄었기에 이런 부분을 지속 가능하게 하는 부분이 필요할 것 같다"고 답변했다.
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