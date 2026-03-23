황종우 해수부 장관 후보자 오늘 청문회…정책 검증 예고

국회 농해수위, 23일 인사청문회 진행

황종우 후보자, 도덕성 문제 제기 안돼

부산해양수도·북극항로 개척 정책 검증

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 황종우 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 23일 개최된다.

지난 2일 지명된 이후 도덕성 문제가 특별히 제기되지 않아 해양수산 정책에 대한 전반적인 정책 검증이 이뤄질 것으로 예상된다.

◆ 도덕성 문제 큰 논란 없어…정책 검증 예고

국회 농림축산식품해양수산위원회는 이날 10시부터 국회에서 황종우 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 진행한다.

이재명 정부가 야심차게 추진하고 있는 '부산해양수도 조성'과 '북극항로 개척'과 관련 장관 후보자로서 소신과 향후 추진방향에 대해 질의응답이 집중될 것으로 보인다.

특히 해수부 유관기관들의 부산 이전을 추진하고 있는 가운데, HMM을 비롯한 주요 기업의 부산 이전을 어떻게 유도할지는 해수부의 숙제다.

황종우 해양수산부 장관 후보자가 3일 오전 부산항만공사에 마련된 임시사무실로 첫 출근하면서 해수부 현안에 대해 입장을 표명하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.03.03 dream@newspim.com

최근 일부 언론이 '수협자문회의 1회당 500만원을 받았다'는 의혹을 제기했지만, 황 후보자는 "사실이 아니다"라고 반박했다.

황 후보자는 "2023년 6월부터 2024년 5월까지 1년간 수협중앙회 '수산업발전자문위원'으로 위촉됐고, 1년간 3000만원의 자문계약을 체결했다"고 밝혔다.

그는 "수협중앙회가 당시 후쿠시마원전 오염수 방류로 인한 수산물 안전 및 소비 위축에 대한 국민적 우려가 커지면서 긴급하게 수산업발전자문위원회를 구성한 것에 따른 사항"이라고 설명했다.

이어 "자문회의 주제도 원전 오염수 외에 어촌소멸, 해상풍력, 해양쓰레기 등 다양한 현안을 다뤘으며, 후보자가 지급받은 자문료는 이러한 자문활동 전체에 대한 금액에 해당한다"고 강조했다.

◆ 해수부 요직 역임한 정책전문가…정책 비전 주목

황 후보자는 1967년 부산 출생으로 부산동고와 서울대 사법학과를 졸업하고 1995년 행정고시 38회로 공직에 입문했다.

항만물류기획과장과 해양정책과장, 수산정책과장을 거쳐 해양수산부 대변인(2018년), 해사안전국장을 거쳐 기획조정실장까지 해수부 요직을 두루 역임했다.

2022년 7월 해양수산부를 퇴직한 이후 같은 해 8월부터 2025년 8월까지 3년간 한국해사협력센터 국제협력위원장을 지냈다.

황종우 해양수산부 장관 후보자가 3일 오전 부산항만공사에 마련된 임시사무실로 첫 출근하면서 해수부 현안에 대해 입장을 표명하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.03.03 dream@newspim.com

황종우 후보자는 정권을 넘나들며 대통령비서실에서 다년간 근무했다. 이명박정부 시절에는 연설비서관 행정관과 제1부속비서관실 행정관을 역임했으며, 문재인정부 시절에는 제1부속비서관실 선임행정관을 지냈다.

황 후보자는 해양정책과 수산정책분야 요직을 두루 역임한 해양정책 전문가로 평가받는다. 해수부에서 차관을 역임하지는 못했지만, 기조실장 퇴임 후에 한국해사협력센터 국제협력위원장을 지내면서 민간 해사업무와 국제업무까지 두루 경험한 점이 강점으로 꼽힌다.

황 후보자는 지난 2일 장관 지명 이후 소감문을 통해 "국제정세가 엄중한 시기에 해수부 부산 이전 후 첫 장관 후보자가 된 것을 영광스럽고 무겁게 받아들인다"면서 "여러모로 부족하지만 성실하게 청문회를 준비하겠다"고 밝혔다.

2026년 해양수산부 업무계획 [자료=해양수산부] 2025.12.23 dream@newspim.com

dream@newspim.com