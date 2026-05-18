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[기고] 나보다 나를 더 잘 파는 AI, 디지털 클론 시대의 책임

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AI 핵심 요약

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  • 샘 시두 등 글로벌 CEO들이 AI 디지털 클론을 어닝콜과 팬 소통에 활용하며 시장이 급성장했다.
  • 한국은 B2B 아바타 기술은 세계 수준이지만, 딥페이크 성범죄와 사기가 폭증해 합법적 개인 클론 산업이 자리 잡지 못했다.
  • 클론의 실수 책임과 딥페이크 규제가 법·제도에서 비어 있어, 공시 의무·거버넌스·디지털 페르소나 권리 정립이 시급하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

"지금까지 여러분이 들으신 건 제가 아니라 제 AI 클론이었습니다." 

올해 4월, 259억 달러 자산을 운용하는 Customers Bank의 CEO 샘 시두가 어닝콜에서 실적 발표를 30분간 진행했다. 목소리도 말투도 분명 그였다. 성공적인 어닝콜을 마친 후 그가 직접 '디지털 클론'의 발표 였음을 밝혔다.

나의 목소리, 말투, 지식, 심지어 얼굴까지 복제한 AI가 내 대신 말하고, 팔고, 설득하는 '디지털 클론' 서비스가 실리콘 밸리에서 유행이다. Delphi, Tavus, HeyGen 같은 스타트업 들이 상업 서비스를 운영 중이다.

예컨대 크리에이터가 자신의 유튜브 영상, 팟캐스트, 블로그를 학습 데이터로 넣으면 1시간 안에 '나처럼 말하는 AI'가 완성된다. 손오공처럼 분신을 만들고 싶은 이들에게 그야 말로 딱 이다. 월 29달러면 기본 아바타 영상이, 월 79달러면 실시간 화상 대화까지 된다.

하민회 이미지21 대표.

스냅챗 인플루언서 캐린 마조리는 팬들에게 분당 1달러로 자신의 클론과 대화하는 서비스를 만들어 첫 주에만 약 7만 달러를 벌었다. 몸이 하나인 게 아쉬운 CEO들도 선호한다. Klarna와 Zoom의 CEO도 어닝콜에 클론을 내보냈다. 메타는 저커버그를 만날 수 없는 직원들을 위해 'AI 저커버그'를 만들었다. 클론 서비스 대표주자 HeyGen은 첫 매출 100만 달러를 올린 지 29개월 만에 1억 달러를 넘겼다.

기술의 논리는 단순하다. 당신의 시간은 하루 24시간이지만, 클론의 시간은 무한하다. 더구나 사람들이 구별하지 못한다. 그래서 유리한 점도 있고 결정적인 문제가 되기도 한다.

요즘 한창 관심을 끄는 AI 에이전트가 '무엇을 해주는' 도구라면, 디지털 클론은 '내가 되어주는' AI다. 에이전트의 실수는 기술 문제이고 클론의 실수는 인격 문제다.

인플루언서 캐린 마조리의 클론은 첫 주에 약 7만 달러를 벌었지만, 통제되지 않는 성적 대화가 이어지자 마조리는 출시 8개월 만인 2024년 초 서비스를 직접 종료했다. "클론이 무슨 말을 했는지 보다, 클론이 맞장구를 쳤다는 사실이 더 충격이었다"고 그녀는 회고했다. 클론이 한 말이었지만, 그녀의 모습과 목소리와 인격을 가졌기에 모든 비난은 본체인 그녀에게 쏟아졌다. 클론이 내 이름으로 말하는 이상, 그 말의 결과는 내 것이 된다. '도구의 실수'라는 변명은 전혀 통하지 않는다.

[사진 = 갤봇 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 갤봇(銀河通用∙GAL BOT) 제품 홍보 이미지.

한국은 이 지형도에서 매우 독특한 위치에 있다. 딥브레인AI는 2016년부터 AI 아바타 기술을 개발해 MBN 김주하 AI 앵커, YTN 변상욱 AI 앵커 등을 만들었다. AI 은행원, AI 쇼 호스트, AI 민원 안내원이 금융·공공·미디어 현장에 이미 배치됐다. B2B 기술력은 세계 수준이다.

그러나 실리콘밸리처럼 전문가나 인플루언서가 자신의 지식을 학습시켜 유료로 팬과 소통하는 개인 클론 서비스는 없다. 기술이 산업이 되기도 전에 범죄가 먼저 도착했기 때문이다.

경찰청 국감 자료에 따르면 국내 딥 페이크 성범죄는 2022년 160건에서 2024년 1,202건으로 폭증했고, 2025년은 9월까지 이미 1,318건으로 전년을 넘어섰다. 미국 사이버보안 업체 시큐리티 히어로의 2023년 조사에서는 딥페이크 성착취 물 피해자의 53%가 한국인으로 나타났으며, 최다 표적이 된 10명 중 8명이 한국인 가수와 배우였다.

합성 목소리로 금전을 요구하거나, 아이돌 얼굴로 성적 콘텐츠를 만들고, 배우의 목소리를 본떠 투자 사기를 벌이는 방식이다. 이에 연예매니지먼트협회와 VFX 업계가 손잡고 연예인의 얼굴·목소리를 '디지털 DNA'로 사전 등록해 무단 복제를 차단하는 시스템 구축에 나서고 있다.

LG 클로이드가 세탁 완료된 수건을 정리하는 모습. [사진=LG전자]

합법적 클론 서비스가 부재한 공백을 불법 복제가 채우고 있는 구조다. '나보다 나를 더 잘 파는 AI'가 등장하기도 전에, '나를 사칭하는 AI'가 먼저 범람하고 있는 셈이다.

현재로서는 답은 없다. 생성형 AI의 예측 불가능성은 구조적 문제다. 아무리 '엄격 모드'를 설정해도 충분히 집요한 사용자 앞에서 클론은 예상치 못한 말을 내뱉는다. MIT 테크놀로지 리뷰는 "클론에게 분별력과 비판적 사고력을 가르치는 것은 아직 SF"라고 단언했다. 

클론은 나의 과거를 학습한다. 내가 지금까지 쌓아온 지식과 말투를 재현하지만, 오늘의 통찰과 어제의 실패에서 얻은 교훈은 없다. 클론은 나의 정수가 아니라 나의 데이터에 불과하다. 그런 의미에서 나의 복제본이 아니라, 나의 박제에 가깝다.

그럼에도 사람들은 구별하지 못한다. 생체인증 보안 기업 iProov가 2025년 2,000명을 대상으로 한 연구에 따르면, 딥페이크임을 미리 고지 받고도 모든 콘텐츠를 정확히 식별한 사람은 0.1%에 불과했다.

미국은 올해 5월에야 비동의 AI 합성 영상을 범죄화 하는 연방법을 시행했다. 한국은 AI 기본법이 통과됐지만 딥페이크 사기·초상권 침해·저작권 위반 등 신종 AI 범죄에 대응하는 법은 여전히 비어 있다. '합의된 클론이 합의되지 않은 말을 했을 때' 누구의 책임인지는 아직 어느 나라에서도 정리되지 않았다.

디지털 클론 기술을 막을 수는 없다. 월 2만~3만 원이면 누구나 자신의 클론을 만들 수 있는 시대, 핵심 질문은 '막을 것인가'가 아니라 '어떻게 다룰 것인가'이다. 클론임을 명시하는 공시 의무, 발언 범위를 제한하는 거버넌스, '디지털 페르소나 권리'에 대한 입법 논의가 시급하다.

클론은 나보다 지치지 않고, 나보다 일관되며, 어쩌면 나보다 나를 더 잘 팔 수 있다. 하지만 클론이 실수할 때 대가를 치르는 것은 나다. 기술은 복제를 가능하게 했지만, 책임까지 복제하지는 못했다.

기술이라는 화려함 뒤에 숨은 책임은 언제나 인간의 몫이다.

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

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UAE "바라카 원전, 드론 피격" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리티(UAE)의 아부다비 당국은 17일 "알다프라 지역에 위치한 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격에 의한 화재가 발생했다"고 밝혔다. 로이터에 따르면 아부다비 공보국은 "원전 내부 경계선 바깥에 위치한 발전기가 드론 공격을 당했다"며 "당국이 화재 발생에 대응하고 있다"고 알렸다. 이어 "인명 피해는 보고되지 않았고 방사선 안전 수준에도 영향이 없다"며 "연방 원자력 당국은 발전소의 주요 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다"고 전했다. 해당 드론이 어디서 발사됐는지에 대해서는 아직 알려진 게 없다.  앞서 이란 최고지도자의 수석 고문인 모하마드 모흐베르는 자신의 X 계정에 "이란은 수년간 걸프 국가(이웃 아랍 국가)들을 친구이자 형제로 여겼지만, 그들은 독립성을 버리고 팔레스타인과 이란의 적들에게 자신들 조국의 운명을 맡겼다"고 비난했다. 그는 "이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지(중동 역내 미군 기지)들에 대해 전면적 대응을 하지 않았지만 이런 자제가 영원하지는 않을 것"이라고 했다. 모흐베르 고문은 해당 게시글에 #쿠웨이트와 #아랍에미리트(UAE)라는 해시태그를 붙여 자신의 비난이 쿠웨이트와 UAE에 맞춰져 있음을 시사했다. 지난 13일 쿠웨이트 당국은 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표, 이란과 긴장 수위를 높였다. 이번 전쟁에서 UAE는 중동 내 가장 두드러진 반(反)이란 노선을 취하고 있다. 지난달 이스라엘과 공조해 이란 본토 공격을 감행한 것으로 알려져 있다. UAE 당국은 공식적으로는 부인했지만, 주요 외신들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 UAE를 은밀히 방문했다는 보도도 나온 바 있다. 지난 1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 제벨알리 항만 인근에서 연기가 솟고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-05-17 19:52
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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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