기아, 2027 모닝 출시…안전·편의 사양 강화

AI 핵심 요약beta
- 기아가 18일 경차 모닝 연식변경 모델 2027 모닝을 출시했다
- 안전·편의 사양과 실내 고급감을 강화하고 신규 색상 아이스 그린을 추가했다
- 0 가솔린 승용·밴 전 트림 가격을 1386만~1911만 원으로 책정했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아가 국내 대표 경차 모닝의 연식변경 모델 '2027 모닝'을 18일 출시했다.
이번 모델은 고객 선호도가 높은 안전·편의 사양을 기본 적용하고 신규 사양을 추가했다. 밴 모델을 포함한 모든 트림에 LED 맵램프를 기본 적용해 실내 시인성을 높였고, 1.0 가솔린 승용 모델의 경우 모든 트림에 운전석 무릎 에어백을 기본화했다.
실내 고급감 향상을 위해 시그니처 트림부터 10.25인치 클러스터를 기본 적용했다. 시트를 포함한 실내에 밝은 그린 색상을 적용한 신규 내장 색상 '아이스 그린'도 추가했다.
판매 가격은 1.0 가솔린 승용 기준 트렌디 1421만 원, 프레스티지 1601만 원, 시그니처 1816만 원, GT라인 1911만 원이다. 1.0 가솔린 밴은 트렌디 1386만 원, 프레스티지 1451만 원이다.
y2kid@newspim.com