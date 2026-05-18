트럼프 핵심 참모 "향후 5년 내 중국의 대만 침공 가능성 높아졌다"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 핵심 참모들이 17일 시진핑의 5년내 대만침공 가능성 증대를 미중정상회담 최악의 결과로 지목했다
- 참모는 시진핑이 중국을 미국과 동등한 강대국으로 격상시키며 대만을 자국 것이라 주장하려 한다고 말했다
- 대만이 봉쇄·분쟁에 휘말리면 AI기업용 첨단 반도체 공급이 끊겨 경제·반도체 공급망에 치명타가 될 것이라 우려했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 참모들이 이번 미중 정상회담의 가장 심각한 결과로 향후 5년 내 시진핑 중국 국가주석의 대만 침공 가능성이 높아진 것을 꼽고 있다고 악시오스가 17일(현지시간) 보도했다.
한 트럼프 참모는 악시오스에 "시 주석은 중국을 '우리는 부상하는 강대국이 아니라 미국과 동등한 나라이며 대만은 우리 것'이라고 말할 수 있는 새로운 위치로 끌어올리려 하고 있다"고 말했다.
그는 "이번 방중은 향후 5년 내 대만 문제가 현실화할 가능성이 훨씬 높아졌다는 신호"라고 주장했다.
이 참모는 "우리는 경제적으로 대비가 전혀 돼 있지 않다. 반도체 공급망은 자급자족과 거리가 멀다"며 "기업인들과 경제 전체에 반도체 공급망보다 더 시급한 문제는 없다"고 강조했다.
대만이 봉쇄되거나 분쟁 상황에 처할 경우 미국 인공지능(AI) 기업들이 사용하는 첨단 반도체 공급이 끊길 수 있다는 우려다.
wonjc6@newspim.com