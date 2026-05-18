조이웍스앤코, 올 1분기 매출 210억원...전년비 86% 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 조이웍스앤코가 올해 1분기 별도기준 매출액 210억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년동기대비 매출은 86.3% 증가했으며 영업이익은 35억원, 당기순이익은 28억원으로 각각 흑자전환했다.
키즈용 가구, 온열 가구 브랜드 온담, 매트리스 브랜드 손니도로 등 주력 제품과 신규 론칭 라인이 고르게 증가하며 매출 성장을 이끌었다. 사업구조 재편·운영 효율화와 함께 일부 일회성 요인도 반영됐다.
향후 고부가 프리미엄 제품 라인업을 확대해 수익성을 높이고 신규 카테고리 출시로 외형 성장도 추진한다. 수원역 직영점에서 운영해온 온라인 투 오프라인(O2O) 모델도 본격 확장한다. 프리미엄 매장·팝업스토어 운영을 통해 오프라인 체험과 온라인 구매를 연결하는 방식이다.
회사 관계자는 "1분기 실적 개선은 일회성 요인 외에 수익성 위주 사업구조 재편과 비용 효율화의 결과"라며 "주력인 가구사업 경쟁력 강화에 집중해 실적 성장 기반을 견고히 할 것"이라고 말했다.
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