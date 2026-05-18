쉬머, CU 화이트와인 매출 상위권

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 배우 안소희가 론칭한 와인 브랜드 '쉬머(Shimmer)'가 CU 편의점 2~3만원대 화이트와인 카테고리에서 상위권 매출을 기록하고 있다고 밝혔다.

[이미지=쉬머]

쉬머는 안소희가 브랜드 기획과 원액 개발, 브랜딩 전 과정에 참여한 프로젝트 와인 브랜드다. 안소희는 출시 약 1년 전부터 뉴질랜드 현지 와이너리를 방문해 와인메이커들과 협업했으며, 와인 스타일 설계와 라벨 디자인, 브랜드 론칭 과정 등에 참여했다. 관련 과정은 안소희 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

제품은 뉴질랜드산 소비뇽블랑과 피노누아 2종으로 구성됐다. 브랜드는 5월 피크닉 시즌을 맞아 '쉬머 소비뇽블랑'과 피크닉 매트로 구성된 한정 패키지도 선보였다. 해당 패키지는 전국 CU 편의점에서 판매된다.

쉬머는 뉴질랜드 와이너리 '라파우라(Rapaura)'와 협업해 개발됐다. 소비뇽블랑 특유의 아로마와 산미, 가볍게 즐길 수 있는 스타일을 특징으로 내세우고 있다.

업계에서는 쉬머가 합리적인 가격대와 브랜드 이미지, 제품 완성도를 기반으로 재구매 수요를 확보하고 있다고 보고 있다.

안소희는 "와인을 좋아하는 소비자의 입장에서 CU, 금양인터내셔날과 함께 프로젝트를 준비했다"며 "많은 소비자들의 관심과 판매 성과로 이어져 의미 있게 생각한다"고 밝혔다.

CU 관계자는 "쉬머는 브랜드 스토리와 품질 경쟁력을 함께 갖춘 제품"이라며 "화이트와인 소비층 확대 흐름 속에서 젊은 소비자들의 관심을 얻고 있다"고 말했다.

[이미지=쉬머]

whitss@newspim.com