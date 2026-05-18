코드크레용, AI 앱 '소울리' 출시

AI 핵심 요약beta
- 코드크레용이 18일 AI 기반 자기발견 서비스 소울리를 글로벌 출시했다
- 소울리는 캐릭터 생성·AI채팅·관계케미 등으로 감정과 성향을 인터랙티브하게 표현하는 서비스다
- 현재 MVP 단계로 운영 중이며 국가·문화권별 맞춤 기능을 추가해 글로벌 플랫폼으로 고도화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국콘텐츠진흥원 CKL기업지원센터 입주기업 코드크레용이 AI 기반 자기 발견(Self-discovery) 서비스 '소울리(Soulie)'를 글로벌 출시했다고 밝혔다.
코드크레용은 한국콘텐츠진흥원 CKL기업지원센터 입주기업이다. 소울리는 AI 기술을 활용해 사용자의 성향과 감정 등을 캐릭터와 인터랙티브 콘텐츠 형태로 제공하는 서비스다.
서비스는 AI 기반 감성 인터랙션 플랫폼 형태로 구성됐으며 캐릭터 생성, 채팅, 관계 케미 등 기능을 제공한다. 이용자는 자신의 성향을 반영한 캐릭터 카드를 생성할 수 있으며, AI 기반 채팅 기능을 통해 가상의 자아와 대화를 나눌 수 있다.
또한 상대방과의 관계 케미를 확인하거나 고민과 감정을 표현할 수 있는 인터랙션 기능도 포함됐다. 하루의 무드를 확인하고 공유할 수 있는 콘텐츠도 제공한다.
코드크레용은 소울리를 글로벌 이용자 대상으로 동시 출시했으며, 현재 MVP(Minimum Viable Product) 단계로 운영 중이라고 설명했다. 향후 인터랙티브 기능과 감성 콘텐츠를 추가하고 국가·문화권별 이용자 성향에 맞춘 서비스 고도화를 추진할 계획이다.
코드크레용 관계자는 "사용자가 자신의 감정과 개성을 콘텐츠를 통해 자연스럽게 경험하고 공유할 수 있도록 서비스를 기획했다"며 "문화권별 이용자 특성을 반영한 글로벌 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 한국콘텐츠진흥원은 CKL기업지원센터를 통해 콘텐츠 스타트업 대상 입주 및 제작지원시설 등을 운영하고 있다.
whitss@newspim.com