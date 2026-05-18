신원, 내수 패션 체질개선 통했다…1분기 수익성 대폭 개선

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내수부문 1분기 영업익 약 95% ↑··· 수익성 급반등

브랜드 체질 개선 및 유통망 정비 등 내실 강화 주효

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = ㈜신원이 내수 패션 부문의 체질 개선 효과에 힘입어 올해 1분기 수익성을 대폭 끌어올렸다. 유통망 재정비와 상품 경쟁력 강화, 할인율 개선 등이 맞물리며 브랜드별 실적이 고르게 개선됐다는 평가다.

신원은 올해 1분기 연결 기준 매출 2808억원을 기록해 전년 동기 대비 8.2% 증가했다고 18일 밝혔다. 수출부문 매출은 2336억원으로 8.1% 늘었고, 내수부문 매출도 472억원으로 8.6% 증가했다. 특히 내수 패션 부문 영업이익은 전년 동기 대비 약 95% 증가하며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.

신원 로고. [사진=신원 제공]

이번 실적 개선은 남성복 '지이크(SIEG)'와 '파렌하이트(FAHRENHEIT)', 여성복 '베스띠벨리(BESTI BELLI)'와 '씨(SI)', 수입 브랜드 '까날리(CANALI)' 등 주요 브랜드의 체질 개선 전략이 효과를 낸 결과로 풀이된다.

지이크는 캐주얼 상품 비중 확대와 플래그십 스토어 '지이크 서촌 하우스' 운영을 통해 MZ세대 공략에 나섰고, 영업이익이 전년 대비 94% 증가했다. 파렌하이트는 프리미엄 유통망 확대와 고급 캐주얼 라인 '파렌' 성장에 힘입어 매출과 영업이익이 각각 18%, 70% 늘었다.

여성복 브랜드 베스띠벨리와 씨는 로드숍 중심 유통 전략과 신속한 리오더 체계를 기반으로 약 10% 매출 성장과 100% 이상의 영업이익 증가를 기록했다. 수입 브랜드 까날리도 VIP 고객 관리 전략을 앞세워 30% 외형 성장을 달성했다.

신원은 올해를 내수부문 도약의 원년으로 삼고 스타 마케팅과 유통망 확대에 속도를 낼 계획이다. 지이크는 여성 라인 강화와 토털 브랜드 전환에 나서고, 파렌하이트는 프리미엄 유통망을 20개 이상 추가 출점할 예정이다. 여성복 부문 역시 핵심 상권 중심 출점과 데이터 기반 즉시 리오더 시스템 고도화로 성장세를 이어간다는 방침이다.

박정빈 신원 부회장은 "뉴노멀 시대 불확실한 시장 환경 속에서도 유통망 재정비와 체질 개선 전략이 성과로 이어졌다"며 "올해를 내수 패션 부문 턴어라운드의 원년으로 만들겠다"고 말했다.

스타필드 빌리지 운정에 입점해 있는 신원 여성복 베스띠벨리 매장 전경. [사진=신원 제공]

nrd@newspim.com