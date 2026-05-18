미 "중국, 연 170억 달러 농산물 구매 합의"…이행력은 여전히 '시험대'

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관세 빠진 채 '구매 카드' 재등장...과거 미이행 전례에 시장 신중론

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 중국이 연간 최소 170억 달러(약 25조 5,000억 원) 규모의 미국산 농산물을 2028년까지 구매하기로 합의했다고 17일(현지시각) 미 백악관이 밝혔다.

이는 도널드 트럼프 대통령의 방중 이후 공개된 팩트시트에서 나온 내용으로, 다만 블룸버그통신은 관세 인하 등 핵심 무역 쟁점은 구체적으로 드러나지 않으면서 합의의 실효성에 대한 의문이 제기되고 있다고 지적했다.

백악관에 따르면 이번 합의는 기존 대두 구매 약속에 추가되는 것으로, 중국은 이미 지난해 미중 정상회담 이후 연간 2500만 톤 규모의 대두 구매 약속을 이행한 상태다.

트럼프 대통령은 앞서 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 관세 문제는 논의되지 않았다고 밝혔다. 그는 에어포스원에서 "관세는 논의하지 않았다"며 "중국은 상당한 관세를 부담하고 있다"고 말했다.

중국 상무부는 별도 발표에서 일부 품목에 대한 상호 관세 인하 조치가 포함됐다고 밝혔지만, 구체적 내용은 공개하지 않았으며 세부 협상은 진행 중이라고 설명했다.

◆ 반복된 '구매 합의'…이행 여부는 여전히 불확실

이번 합의는 트럼프 행정부가 과거에도 중국의 대규모 미국산 농산물 구매를 이끌어낸 전례가 있는 가운데 다시 등장했다. 그러나 실제 이행률이 기대에 미치지 못했던 과거 경험으로 인해 시장에서는 신중한 평가가 나온다.

중국은 2020년 미중 1단계 무역합의 당시 2년간 2000억 달러(약 300조 원) 규모의 추가 구매를 약속했지만 목표를 달성하지 못했다. 당시 코로나19 팬데믹 영향이 있었지만, 구조적으로도 비현실적 목표였다는 지적이 뒤따랐다.

최근에도 중국은 미국산 대두 구매 이후 브라질산 등으로 수입처를 다변화하며 미국 농산물 의존도를 낮추는 흐름을 보이고 있다.

노 불 애그(No Bull Ag)의 수잔 스트라우드 애널리스트는 "이번 170억 달러 규모 비(非)대두 농산물 구매는 과거 미중 1단계 무역합의 수준으로의 회귀에 가깝다"고 평가했다. 그는 "시장에서는 옥수수, 수수, 면화, 소고기 등 추가 품목 전반에 대한 중국 수요 회복 신호를 기다려왔다"고 말했다.

미 농무부(USDA)에 따르면 2024년 미국의 대중 농산물 수출은 약 240억 달러(약 36조 원)로 집계됐으며, 2025년에는 83억 달러(약 12조 4,500억 원) 수준으로 감소한 것으로 나타났다.

◆ 일부 시장 진전에도 '구조적 불확실성' 지속

이번 정상회담 이후 중국은 미국산 소고기 업체 400곳 이상의 등록을 갱신하고, 미국산 가금류 수입 재개를 위해 규제 당국과 협력하기로 하는 등 일부 실질적 조치를 내놨다.

미국은 또 중국이 희토류 및 핵심 광물 공급 제한과 관련한 우려를 해소하기로 했다고 밝혔다.

백악관 팩트시트에는 양국 정상이 이란 문제와 관련해 "이란은 핵무기를 보유해서는 안 된다"는 데 공감하고, 호르무즈 해협 재개방 필요성에도 의견을 같이했다는 내용이 포함됐다. 북한 비핵화 목표 역시 재확인됐다.

트럼프 대통령은 별도로 중국의 이란산 원유 구매 기업에 대한 제재 완화 가능성을 시진핑 주석과 논의했다고 밝히며, 향후 수일 내 최종 결정을 내릴 것이라고 말했다.

백악관은 시진핑 주석의 올가을 미국 방문 계획도 재확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com