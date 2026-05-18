[오늘날씨] 전국 '초여름 더위'…한낮 34도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 18일 전국에 낮 최고 30도 안팎 초여름 더위가 나타난다고 했다
- 한반도는 남해상 고기압 영향으로 대체로 맑다가 밤부터 중부와 전북서부에 구름이 많아진다고 했다
- 미세먼지는 전 권역에서 오전 보통, 오후 좋음 수준을 보이겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 18일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 최고기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보이겠다. 낮과 밤의 기온차도 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 남해상에 위치한 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑다가 수도권, 강원도, 충청도, 전북서부를 중심으로 밤부터 구름이 많아지겠다.
아침 최저기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 20도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 18도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 26~34도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 28도 ▲수원 30도 ▲춘천 32도 ▲강릉 31도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 31도 ▲광주 32도 ▲대구 34도 ▲부산 27도 ▲울산 32도 ▲제주 25도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전에는 '보통', 오후에는 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com