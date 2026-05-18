[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 18일

◆국회의장
11:00 제46주년 5.18민주화운동 기념식 / 국립아시아문화전당 5.18민주광장
13:40 전남대학교 기억의정원 개원식 / 전남대학교 정문
14:50 2026 제2회 전남대학교 용봉포럼 초청 강연 / 전남대학교 대학본부 용봉홀
◆상임위원회
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 220호
◆의원실 세미나
14:00 한기호 의원실 등, 육·해·공사 통폐합과 수도권 축출의 문제점 진단 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
10:00 안철수 의원, [경기도 현안 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [5월 3주차 국회 정례브리핑]
11:20 오세희 의원, [게임회사 불공정 행위 규탄 기자회견]
14:00 이해식 의원, [현안 기자회견]
14:20 서명옥 의원, [의료기사법 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장·한병도 공동상임선대위원장
08:40 국립5.18민주묘지 참배 / 국립5.18민주묘지 민주의문 앞
09:30 광주광역시 현장 중앙선거대책위원회의 / 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소
11:00 제46주년 5.18민주화운동 기념식 / 5.18민주광장
*정청래 총괄상임선대위원장
16:00 유기동물 정책 개선을 위한 현장간담회 / 드레스입은 고양이
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
11:00 5.18민주화운동 기념식 / 5.18민주광장
*송언석 공동선거대책위원장
08:30 6.3 지방선거 현안 관련 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
10:00 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식 / 서울시청 8층 다목적홀
14:00 제9회 전국동시지방선거 강원특별자치도당 '강원이 특별한 선거대책위원회' 발대식 및 공천자 대회 / 강원특별자치도당 3층 강당
*정점식 공동선거대책위원장
08:30 6.3 지방선거 현안 관련 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
10:00 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식 / 서울시청 8층 다목적홀
*정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
◆조국혁신당
*조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보
06:30 안중 홈플러스 사거리 출근인사 / 안중 홈플러스, 서동대로 1489
11:00 제46주년 5·18민주화운동 기념식 / 5.18민주광장, 광주광역시 동구 문화전당로38
18:30 고덕 올리브영 사거리 퇴근인사 / 올리브영 평택고덕에듀타운점, 고덕동 2708-3
19:30 삼성전자 평택캠퍼스 앞 상가 인사 / 고덕여염9길 18 인근
*서왕진 원내대표
11:00 제46주년 5.18민주화운동 기념식 / 5.18민주광장
14:00 함평-영광-장성 후보 지원 활동
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:00 대구 지역 현장 중앙선대위 / 대구광역시 수성구 들안로 338, 2층
14:00 삼성전자 화성캠퍼스 방문 / 삼성전자 화성캠퍼스
17:00 문인수 경기 안산시갑 국회의원 후보 선거사무소 개소식 / 경기도 안산시 상록구 본오로65, 서원빌딩 2층
*천하람 원내대표
08:00 박진우 광주광역시 동구 구의원 후보 인사 지원 유세 / 광주광역시 산수오거리
11:00 제46주년 5.18민주화운동 기념식 / 5.18민주광장
13:00 이민희 광주광역시 광산구 구의원 후보 인사 지원 유세 / 송정5일시장
17:20 시사IN 유튜브 김은지의 뉴스IN 출연
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